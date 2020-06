Sam y Armando Shashoua llegan esta tarde a Palma

Los hermanos Shashoua llegan hoy a Palma. Los dos jugadores del Atlético Baleares aterrizarán esta tarde en Palma procedentes de Londres y, según ha informado el club blanquiazul en un comunicado, mañana procederán a pasar las pruebas PCR del COVID-19 teniendo además de pasar las dos semanas de cuarentena marcadas por las autoridades sanitarias, una situación ésta que se llevará a cabo en total coordinación con los servicios médicos del club. Quien todavía no ha llegado a la isla es Jordan Holsgrove ya que el Atlético Baleares todavía negocía con el Reading, equipo de procedencia del jugador.

Mientras los tres futbolistas británicos se reincorporan a la disciplina del equipo entrenado por Manix Mandiola, el resto del plantel sigue preparándose de cara al partido del ‘play off’ exprés que se disputará en el mes de julio. “Llevábamos dos meses en casa y teníamos ganar de correr y tocar balón. Ahora tenemos mes y medio para prepararnos y jugar este partido que es una final. Siempre cuesta un poco recuperar las buenas sensaciones”, ha comentado hoy Alberto Villapalos tras el entrenamiento del equipo en el Estadio Balear.

En cuanto al regreso al trabajo ha comentado Villapalos que “se nota mucho el primer día después de la semana pasada solos, tocar el balón y un rondo con un grupo pequeño de jugadores es volver a sentir fútbol más real” añadiendo que “los dos meses fueron largos porque además estoy solo en Mallorca pero he hecho deporte para no perder el hábito y no era plan venir con más peso. Estoy viendo a la gente a buen nivel y con ganas. Hemos estado parados más tiempo que un verano normal pero da tiempo de sobra para enfocar un solo partido”.