Salva Sevilla: "En mi vida he hecho algo así"

Salva Sevilla ha sido el segundo jugador del RCD Mallorca que se ha visto obligado a declarar ante un juzgado tras Manolo Reina, quien fue absuelto en el caso Levante-Zaragoza. Salva Sevilla ha declarado ante el juzgado de Pamplona que investiga el llamado caso Osasuna, presunto amaño de partidos de la temporada 2013-14. Uno de los partidos investigados es ante el Betis, equipo en el que militaban el bermellón.

Salva Sevilla ha negado tajantemente haber recibido dinero alguno, en declaraciones recogidas por Europa Press: "Personalmente no he recibido nada, ni he visto que alguien recibiera", y tampoco escuchó "nada" en los vestuarios sobre el supuesto amaño de partidos y "para nada" Amaya, Figueras o Torres le hablaron de la posibilidad de pactar algún resultado.

El centrocampista bermellón afirmó tener "muy presente" que amañar partidos es un delito y ha manifestado que esto lo lleva "a rajatabla". "Gente de la Liga viene todos los años a darnos una charla sobre el tema de apuestas, amaños... eso lo saben todos los jugadores. En mi vida he hecho algo así, como deportistas sabemos que eso no se puede hacer", ha agregado.

Salva Sevilla es uno de los jugadores importantes del actual RCD Mallorca, llegado en Segunda B es uno de los héroes de aquel equipo que han llevado al Mallorca desde Segunda B hasta Primera en tan solo dos temporadas. En la presente temporada ha jugado 20 partidos y ha marcado ya tres goles.