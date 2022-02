La recuperación de Salva Sevilla llega en un momento clave

En los últimos tiempos llamaba la atención la poca participación de Salva Sevilla en un equipo que no va sobrado de talento en el centro del campo. El almeriense a pesar de su veteranía sigue teniendo un peso en importante en la creación de juego si bien el técnico viene apostando por Galarreta y Baba, ahora lesionado Baba y además ha estado ausente por la Copa de África. Battaglia también es un jugador distinto y anoche en Copa el técnico apostó por la dupla Galarreta-Antonio. Por primera vez el mallorquín jugó como pivote con Luis García.

En los últimos ocho partidos ligueros la participación de Salva Sevilla ha sido testimonial, jugando muy pocos minutos al final de los partidos. Parecía decisión técnica pero el entrenador ha desmentido ese argumento. En el encuentro copero de anoche en Vallecas, Salva Sevilla entró en la segunda mitad en un triple cambio junto a Dani y Hoppe en lugar de Galarreta, Giovanni y Ángel.

El técnico se mostraba aliviado, dentro de la decepción de la eliminación de la Copa del Rey, por ver mejor a Salva: "es verdad que nos hemos cargado con tarjetas con Galarreta y Antonio, además Antonio me ha pedido el cambio, pero estaba planeado que Salva entrara, porque ya gracias a Dios está bien. Llevaba un tiempo con molestias que no se le terminaban de ir y le empleábamos con cuentagotas.Lleva ya dos semanas entrenando bien, desde el partido de Villarreal, y para nosotros es una gran noticia tenerle en condiciones óptimas para utilizarle como refresco aunque no juegue de inicio".

El técnico considera que la eliminación no les va a afectar para el encuentro contra el Cádiz, "en Éibar sí nos afectó porque terminamos con gente tocada y estábamos cortos de efectivos,no habían llegado los nuevos. Se lesionó Valjent y nos afectó para el siguiente, pero éste no va a ser el caso para nada".