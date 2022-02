Salva Sevilla ovacionado en el Villamarín: "Llegan momentos clave de la temporada"

La derrota del RCD Mallorca en el Villamarín tras un gran esfuerzo del equipo bermellón y haber conseguido el empate Vedat Muriqi con un golazo, la lesión de Galarreta, las sensaciones fueron muy malas al término del partido contra el Betis para los bermellones.

Sin embargo entre tanta amargura también hubo algún momento emotivo, sobre todo para un jugador importante del RCD Mallorca como Salva Sevilla. El centrocampista, en un buen momento y que está a punto de cumplir 38 años, fue reconocido por la que fue su afición. Salva Sevilla pasó cuatro temporadas en el Betis y además llegó en un momento complicado con el equipo en Segunda. Vivió un ascenso y tres años más en Primera División en los que además marcaba 11 goles como bético.

Ayer corría el minuto 65 cuando Luis García le sustituía por Battaglia, el hombre que después provocaría el penalti que a la postre daba la victoria al Betis. Al correr hacia la banda Salva Sevilla recibía una gran ovación de un Benito Villamarín con un ambiente de gala, 48.000 espectadores en el feudo bético.

El centrocampista se mostraba agradecido y emocionado, dado que además el agradecimiento de su afición se producía con su familia en la grada. "Estoy muy agradecido a esta gente, las temporadas que estuve aquí me trataron fenomenal y me respetaron muchísimo. No es fácil con un resultado ajustado hacer lo que han hecho, llega un jugador de un equipo contrario y te ovacionan de esta manera. Sólo tengo palabras de agradecimiento, ha sido un momento super emocionante y bonito, esta gente nunca falla, siempre lo he dicho, y es de agradecer lo que han hecho".

Respecto al partido "siempre que se pierde no puedes estar contento, hemos dado la cara y hemos competido, es un rival que lo está haciendo muy bien y todos los rivales que vienen sufren mucho. El Betis no ha estado cómodo como suele estarlo pero lástima de ese gol final que hace que no compitamos".

En cuanto al momento del equipo, que recibe al Valencia y después a la Real Sociedad en Son Moix, cree que viene en buena dinámica: "llegan momentos clave de la temporada, hay que seguir sumando y nos vienen partidos importantes en nuestro campo, sería importante sumar y seguir escalando, se vienen haciendo las cosas bien últimamente y hay que seguir".