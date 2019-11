Salva Sevilla es baja definitiva ante el Villarreal CF tras la desestimación por parte del Comité de Apelación del recurso presentado por el RCD Mallorca contra la sanción de competición. El Mallorca presentó primero alegaciones y vídeo al acta arbitral de Medié Jiménez ante Competición, tras no serle retirada la quinta amarilla, el Mallorca insistió ante Apelación al considerar que la jugada es clara y que el jugador no toca a su rival como sí refleja el acta arbitral.

Sin embargo, el último varapalo ha sido este viernes con la decisión del Comité de Apelación de tumbar el recurso bermellón. El presidente del Comité de Apelación Miguel Díaz García-Conlledo ha decidido "desestimar el recurso formulado por el RCD MALLORCA, SAD, confirmando el acuerdo impugnado que se contiene en la resolución adoptada por el Comité de Competición en fecha 6 de noviembre de 2019".

El Comité de Apelación, en una larga exposición jurídica, niega la posición del RCD Mallorca de que no concuerda lo que se refleja en el acta no coincida con la imagen de la jugada. "Habiendo sido detenidamente analizada la prueba videográfica por los miembros de este Comité, se aprecia (coincidiendo con la resolución de instancia) que la misma no permite concluir que el árbitro haya incurrido en un error material manifiesto al redactar el acta, y ello es así, en entre otros motivos, porque no sería posible apreciar la existencia del pretendido error sin invadir competencias ajenas a las que son propias de este órgano disciplinario".

Y añade el juez único que "En efecto, como bien señala la resolución de 6 de noviembre del corriente, las imágenes son perfectamente compatibles con lo 3 08/11/2019 11:35:21 [FC:08/11/2019 11:35:06] redactado por el colegiado, sin que sea posible apreciar, de forma clara e inequívoca, aquel error que permita a este Comité dejar sin efecto la amonestación recurrida. Las imágenes son compatibles con lo reflejado en el acta, es decir, con la existencia de derribo al jugador contrario, y ello es suficiente para no apreciar el error material manifiesto invocado por el Club recurrente. La simple duda o la compatibilidad de las imágenes con otras interpretaciones no bastan para apreciar la existencia de ese error “claro o patente”, único capaz de desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral. No procede, por tanto, “reprobar” la decisión del colegiado, pues es a él a quien corresponde calificar técnicamente la acción, según sus conocimientos, y desde el privilegiado prisma que le proporciona la inmediación. Por supuesto, no cabe duda de que serían posibles otras interpretaciones y resultados diferentes pero ello no supone que lo consignado en el acta sea inverosímil o manifiestamente imposible, y por tanto, deba considerarse un error material manifiesto".

¿Continuidad para Kubo?

Con la baja de Salva Sevilla, Vicente Moreno podría apostar por un medio campo formado por Baba, Dani y Febas, con Kubo en la banda derecha como en Valladolid. Otra opción es que Dani jugara en la banda y apostara por un centro del campo más defensivo con Pedraza junto a Baba y Febas.

Finalmente otra variante es introducir un jugador de banda como Aridai o Salibur y mantener el trío por dentro con Baba, Dani y Febas.