El Sabadell paga al Mallorca 200.000 euros por Stoichkov y Osasuna paga 270.000 euros por Budimir

“Ha sido un mercado un poco atípico, marcado por la situación de la Covid-19. Como todos los sectores, el fútbol también se ve afectado y nos hemos tenido que adaptar. Creo que hemos tratado de hacer lo mejor posible para el club, tanto en el corto, medio y largo plazo”, ha valorado Pablo Ortells, director deportivo del Mallorca en la rueda de prensa de este martes, tras el cierre del mercado de fichajes.

“Él nos pidió salir del club y se va al Sabadell porque es el club que decide apostar por él casi en el último minuto. Nosotros contábamos con él, pero Stoichkov no se sentía con la fuerza de competir por el sitio y sentía que para crecer tenía que salir a un club donde le podían garantizar más minutos”, ha explicado el director sobre la salida del mediocentro gaditano. Tenerife, Girona, Oviedo y Sabadell querían hacerse con los servicios del jugador.

Sobre la salida de Budimir, como hemos avanzado en Deportes Cope, a parte de Osasuna, el Huesca, el Levante y el Celta también pujaban por el delantero Croata. “Marc Cardona nos interesaba y a Osasuna le gustaba Budimir, al final se ha llegado a un acuerdo”, ha afirmado el Ortells. En cuanto a la actitud de Budimir, que se negó a participar en los tres últimos partidos porque quería marcharse del equipo, Ortells ha dicho que “cada uno puede valorar y tener su opinión, pero yo quizás habría actuado de otra forma”.

“Estamos muy contentos con los jugadores que se han incorporado, confiamos mucho en ellos, esperamos que vayan a dar un gran nivel. Hay que valorar que son dos jugadores que están encantadísimos de poder formar parte de este proyecto; van a dejar todo en el campo. Sobre los que no están, no podemos mirar atrás, otros jugadores deberán asumir ese rol. Lo importante es el equipo. En el fútbol no importa lo que hayas hecho la temporada anterior, lo que importa es la actual. Tenemos que confiar en los que han querido estar en el club”, ha afirmado Ortells sobre las nuevas incorporaciones y las salidas de Stoichkov y Budimir en el último minuto.

A nosotros no nos ha llegado ninguna oferta del Eibar por Antonio.Contamos con él, para nosotros es un jugador importante y estamos trabajando con él y con su entorno porque nuestra idea es que se quede con nosotros”, ha asegurado Ortells. “Con respecto a Luka, nosotros no hemos recibido nada. Esperamos encantadísimos con él y esperamos que siga con nosotros y que crezca como futbolista y como persona”.

Así queda la plantilla del Mallorca tras el cierre del mercado. El club bermellón ha hecho seis incorporaciones (Brian Oliván, Braian Cufré, Jordi Mboula, Murilo de Souza, Amath Ndiaye y Marc Cardona) y ha dado salida a cinco jugadores (Pablo Chavarría, Sergio Buenacasa, Yannis Salibur, Sergio Dueñas y Pierre Cornud). Otros cinco futbolistas han sido cedidos (Ante Budimir, Stoichkov, Igor Zlatanovic, Pablo Valcarce y Josep Señé).