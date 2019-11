El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha contestado al Andratx en su reclamación sobre el hecho de tener que jugar ante el Andorra la eliminatoria previa de la Copa del Rey mañana. En un encuentro con los medios de comunicación en Mallorca, a preguntas de Deportes Cope Mallorca Rubiales ha dicho que "el Andorra se ganó el derecho a participar en la Copa como campeón regional".

Pero el Andratx recuerda que es una eliminatoria de equipos de tercera división y no de Segunda B, categoría a la que accedió el Andorra de Piqué tras comprar la plaza del Reus, a lo que contesta que "eso no se sabía y no podemos excluir ahora a un equipo que se ha ganado su derecho a jugar esta eliminatoria, si lo hacemos entonces a lo mejor sería el Andorra el que nos podría demandar". Rubiales cree que el Andratx "debe estar contento porque antes no jugaba la Copa y ahora con este nuevo formato como el resto de fútbol modesto va a tener la oportunidad de jugar esta competición, y si pasa medirse a equipos de primera división, debe estar agradecido creo yo".

El Andratx ya dijo en Deportes Cope Mallorca que no había recibido respuesta de la Federación y que el comité de competición se declaró incompetente para resolver este caso. Su presidente Rafael Ribot dejó claro que jugarían la eliminatoria aunque no estén de acuerdo y que viajarán a Andorra.