Rubén Jurado se incorpora al Poblense

Rubén Jurado regresa a Mallorca. El delantero andaluz volverá a la isla aunque no será para jugar en el Atlético Baleares si no en el Poblense, club que ha anunciado hoy su incorporación como refuerzo de cara a este mercado de invierno. El equipo de Sa Pobla se hace así con los servicios de un jugador que conoce perfectamente la isla y que no precisará de un tiempo de adaptación por ese motivo y que además llegará con hambre tras no haber podido disponer de demasiados minutos en el Barakaldo, club en el que ha militado en este inicio de temporada.

Jurado vuelve así a las islas tras haber pertenecido a la disciplina del Atlético Baleares durante una etapa en la que el andaluz fue la auténtica referencia del equipo jugando un total de 71 encuentros como blanquiazul en los que marcó 25 goles. Posteriormente hizo las maletas para jugar en diversas ligas europeas hasta que esta temporada regresó a España para jguar en el Barakaldo, club en el que su presencia ha sido casi testimonial ya que el punta apenas contó para Aitor Larrazábal y tampoco lo ha hecho más recientemente para Germán Beltrán y fue entonces cuando el jugador decidió buscar un nuevo destino y el club vasco decidió darle la baja pra poder incorporar a un nuevo jugador.

En ese sentido, el ex del Atlético Baleares llegará a la isla de nuevo para ponerse a las órdenes de Óscar Troya y ayudar a que el equipo de Sa Pobla logre el objetivo de salvarse y continuar un año más en la división de bronce del fútbol español. El jugador, de hecho, llegará en las próximas horas y comenzará a trabajar de inmediato con su nuevo equipo.