La NBA investiga a Robert Sarver tras las acusaciones de racista y misógino: "Continúo en shock"

Tormenta en el desierto de Arizona que amenaza con llevarse por delante al propietario de los Phoenix Suns y el RCD Mallorca, Robert Sarver, si en algún momento se demuestran las acusaciones que recoge el reportaje que acaba de publicar la ESPN. El famoso y anunciado reportaje del medio estadounidense recoge el testimonio, según informa, de hasta 70 ex empleados de los Phoenix, que acusan de racista y misógino a Sarver.

La NBA ha decidido iniciar una investigación, su vicepresidente de comunicación, Mike Bass, reconoce que los testimonios son "extremadamente serios". Al mismo tiempo que la NBA se pone sobre el asunto también revela que no consta ninguna denuncia previa. Tampoco en el sindicato de jugadores, NBPA, que preside precisamente la estrella de los Suns Chris Paul, consta ninguna denuncia contra Sarver por trato o episodios racistas.

Los testimonios hablan de un ambiente tóxico en Phoenix y de comentarios sexistas y de carácter racista que el propio Sarver ha ido desmintiendo a través de sus abogados punto por punto. Un sinfín de episodios narrados de forma anónima, tanto ex empleados como ex ejecutivos de los Phoenix Suns y Mercury (equipo de la liga femenina). El testimonio más llamativo es el del ex entrenador de los Suns Earl Watson. Ha acusado a Sarver de crear un ambiente tóxico, exactamente lo mismo de lo que le ha acusado el propio magnate al entrenador. Watson también acusa a Sarver de emplear la palabra "nigger" (podría traducirse por "negrata"), la palabras más ofensiva en EEUU hacia los afroamericanos. Sarver niega que esta palabra forme parte de su vocabulario.

Las quejas recogidas por el reportaje que firma Baxter Holmes en la ESPN son de ex empleados y no constan en el plano de la plantilla deportiva y técnicos. Entre los testimonios anónimos se habla de ambiente "tóxico y a veces hostil". Cada acusación está rebatida por Sarver, cuyo equipo legal ha enviado varias comunicaciones a la ESPN. Es obvio en el reportaje el peligro de fuertes demandas contra el medio por parte del propietario de los Suns y el Mallorca.

Robert Sarver dicho que "continúo en shock por el falso reportaje de Baxter Holmes" en un comunicado publicado por los Suns. Sarver también afirma que el reportaje está basado en "tergiversaciones" del ex entrenador Earl Watson y de otras fuentes anónimas. Además de acusar a su ex técnico de crear un mal ambiente de trabajo, Robert Sarver afirma que "sería bienvenida un investigación imparcial de la NBA que limpie su nombre y el de la organización de la que está muy orgulloso".

Es llamativo este aspecto racista porque el base estrella de los Suns, Chris Paul (afroamericano) es nada menos que el presidente del sindicato de jugadores de la NBA, por lo que si hubiera un comportamiento habitual o concreto inapropiado hacia él, sus compañeros o los rivales, cuesta creer que no existiría ya denuncia contra Sarver o que éste habría sido ya fulminado hace tiempo. De hecho, la directora ejecutiva del sindicato NBPA, Michelle Roberts, ha dicho no haber recibido ninguna queja.

Otro hecho que llama la atención es que los dos máximos cargos deportivos de la franquicia de Arizona son el Mánager General, James Jones y el entrenador es Monty Williams. Ambos son afroamericanos y según esta información estarían trabajando para una persona con un comportamiento generalizado racista sin ellos saberlo, o en todo caso lo estarían aguantando si es así. Monty Williams además es un técnico muy respetado y apreciado en toda la comunidad NBA. Podría suceder también que el propietario fuera con cuidado con técnicos y jugadores y no tanto con empleados. Todo son conjeturas, porque por ahora los testimonios son verbales y muchos anónimos. Sería demoledora una grabación, que fue lo que acabó con la carrera NBA del propietario de los Clippers Donald Sterling, con grabaciones en las que se le oía hablar despectivamente de los negros. Otro propietario, Bruce Levenson, también fue obligado a vender la franquicia de los Atlanta Hawks por varios correos despectivos hacia los afroamericanos. No ha informado la ESPN de que consten grabaciones de Sarver que acrediten este comportamiento.

En cuanto a las acusaciones de sexista y misógino, un testimonio afirma que Sarver hablaba de su mujer y de escenas de sexto, algo completamente negado por Sarver. Una ex empleada afirma que trabajar en la organización "arruinó mi vida". Otra ex empleada afirma que Sarver le preguntó "¿soy dueño de usted?, te hace sentir que le perteneces". Un accionista de la franquicia afirma en el reportaje sin revelar su nombre que "el nivel de misoginia y racismo está más alla´de los límites, es vergonzoso como dueño". Todas las acusaciones han sido negadas por Sarver.

El director ejecutivo de la franquicia, Jawson Rowley, afirma que "esta historia no representa al Sarver con el que he trabajado 15 años. No es racista ni sexista". Otros testimonios relevantes de personas que han trabajado con Sarver en los Suns como el actual entrenador de los Warriors, Steve Kerr, han negado haber conocido ningún episodio de este tipo del dueño de la franquicia. "Nunca vi nada que sugiriera racismo o misoginia, me ha sorprendido mucho oír estos testimonios porque no es la persona que yo conozco".

Veremos en qué acaba todo esto. Es el momento de los equipos jurídicos.