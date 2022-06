Ricky Rubio a los alumnos: "Con la lesión hay días duros pero me motivo viendo a Rafa Nadal"

Ricky Rubio se recupera de su lesión de rodilla, un nuevo contratiempo en su exitosa carrera en la NBA,algo parecido a lo que sufrió al poco de llegar a Minnesota. El base de los Cleveland Cavaliers se lesionaba en Nueva Orleans cuando estaba firmando un partidazo, acercándose al triple-doble, 27 puntos,12 rebotes y 9 asistencias. Pero la rodilla dijo hasta aquí en una penetración a canasta, rápidamente soltó el balón porque sabía que se había roto. Fue el pasado 28 de Diciembre.

Al de El Masnou se le ha visto en diferentes partidos de la ACB en las últimas semanas y ahora ha sido el invitado de honor de Rafa Nadal para el acto de graduación de los alumnos de la Academia en Manacor. Ricky confesó estar más nervioso de lo que creía tras haber visto el museo y todo lo conseguido por el tenista de Manacor y bromeó diciendo que "cuando me llamaron jugué un poco el papel de duro y que me lo pensaba, pero me dije: seguro que voy".

El campeón del mundo y MVP quiso incidir en sus palabras a los alumnos de la Academia en los valores que transmite Rafa: "primero de todo su ética de trabajo. Tener buenos hábitos para llevar su trabajo a un nivel superior. Tener talento puede abrirte la puerta pero sin trabajo duro no vas a conseguir demasiado. Quienes estáis aquí creéis en el trabajo duro y tenéis un gran ejemplo en Rafa. Él no piensa en su trabajo tan solo en logros y títulos, sino en trabajar para conseguir la mejor versión de sí mismo".

En ese sentido, Ricky le dice a los alumnos que traten de ser lo mejor posibles siendo ellos mismos, no tratando de emular a un ídolo y se pone como ejemplo recordando su infancia y su explosiva adolescencia en la que se dio a conocer al mundo entero como jugador. "Si tratáis de ser el próximo Rafa Nadal...oh,oh. Cuando yo era joven intentaba ser el siguiente Pau Gasol".

Reconoce el jugador de la NBA que "aprendo de Rafa. Hace seis meses me lesioné, muchos días no tengo la motivación, pero viendo a Rafa cada día ganando, título tras título, es una motivación grande para mí. Por lo tanto, aprende de él pero sé tú mismo".

Para acabar Ricky Rubio recordaba cómo le impactó lo que cuidaba su estado Pau Gasol cuando le conoció y tenía su propio staff: "Otra cosa, el equipo, ten tu propio equipo, aprendí de Pau Gasol. Le conocí con 14 años, tenía su recuperador personal, su equipo médico y me preguntaba por qué tenía su propio equipo si jugábamos en un deporte de equipo... pues porque si tienes una larga carrera nunca sabes dónde vas a estar, especialmente en el tenis que es un deporte inidivual. Al final del día ser deportista profesional no es fácil".

Finalmente, el jugador pedía a los alumnos que trabajen duro pero también tengan tiempo para disfrutar, recordaba cómo conoció a Rafa Nadal en los Juegos de Pekín 2008, siendo un chaval con los mayores de la selección jugando una partida de cartas en la habitación, llegaron Nadal y Ferrer para jugar con ellos. Es importante disfrutar, "hay tiempo para todo" concluye Ricky.