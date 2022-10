Reto mayùsculo del RCD Mallorca en Anoeta y Mestalla

Momento crucial para el RCD Mallorca, especialmente para saber cuál será su situación cuando llegue en pocas fechas el parón del Mundial. La idea era acabar este primer tramo en una situación lo más cómoda posible, o si se prefiere, menos agobiante posible clasificatoriamente hablando.

La situación no es mala pero tampoco buena, dado que se han escapado dos partidos en casa de manera cruel ante Barcelona y Sevilla, además del empate insuficiente en Elche. Un punto de tres es muy poco botín para los méritos, pero el fútbol no entiende de méritos sino de goles, y el Mallorca ha perdonado mucho, ha dejado escapar vivos a Barcelona y Sevilla cuando generó ocasiones para sumar.

Siete goles marcados tan solo por parte de los bermellones, cuatro de ellos obra de Muriqi, quien no estará ante la Real Sociedad este miércoles ya que cumple su segundo partido de sanción. Precisamente el doble reto de esta semana pone las cosas complicadas porque se trata de dos rivales duros en su estadio. La Real Sociedad es uno de los equipos más en forma de la liga, con siete victorias consecutivas entre Liga y Liga Europa. Será el reencuentro con Take Kubo a quien se enfrentarán por primera vez los bermellones, ya que jugó en la 19-20 y la 21-22, en la 20-21 no pudieron enfrentarse al estar el Mallorca en Segunda.

El equipo viaja a San Sebastián tras la comparecencia de hoy del técnico Javier Aguirre, que ofrece rueda de prensa previa al encuentro a las 16h. La expedición no regresará a la isla tras el partido de mañana en Anoeta para viajar a Valencia donde el sábado juegan en Mestalla a las 18:30h.

Se trata de dos salidas muy exigentes para los de Javier Aguirre, la Real ha ganado dos, empatado y perdido uno en Anoeta, el Valencia ha ganado tres, un empate y una derrota. El técnico tiene varias dudas y tendrá que decidir cómo gestiona la plantilla esta semana. Ante el Sevilla no hubo rotaciones y sólo un cambio obligado, Abdón por Muriqi. Pero ahora cuenta con Baba, Lee, Grenier tocados. Aunque parece que pueden llegar al partido de mañana, deberá considerar cargas y descansos. En cuanto a Jaume Costa, es baja segura para mañana pero no se descarta que pudiera estar en Valencia. No se le quiere apresurar en cualquier caso para evitar una recaída.

El segundo entrenador, Toni Amor, decía anoche en Fibwi TV sobre la solvencia defensiva, las señas de identidad de Aguirre, que "el equipo debe ser sólido y fiable. Hay mejoría con el balón. La mayoría de los equipos que se salvan son sólidos".