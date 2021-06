Retiran un patrocinio por un supuesto "comentario racista" que nadie escuchó

¿Basta la palabra de una parte para condenar a alguien? En derecho se cae por su propio peso que no, porque una denuncia hay que probarla. Nadie puede ser condenado sin pruebas. Parece sin embargo que en el deporte y en los tiempos actuales esto puede ocurrir al menos en el juicio público que se produce tras la denuncia de una parte.

Esto es lo que ha ocurrido tras el partido entre el Bahía San Agustín (Instituto de Fertilidad) y el CEJ L'Hospitalet del pasado fin de semana en la fase interautonómica de ascenso a LF2. Nadie escuchó nada pero el club barcelonés acusó mediante un tuit a una jugadora del equipo mallorquín de un "comentario racista". Esto ha bastado para que Instituto de Fertilidad anuncie que cancela el patrocinio del equipo. Fue según parece una una discusión entre dos jugadoras en la que según el club barcelonés la jugadora del equipo mallorquín habría hecho un comentario racista, algo que niega tajantemente la jugadora del Palma.

Lamentem el comentari racista contra una de les nostres per part d’una jugadora del @IFertilidad a l’últim partit del SÈNIOR ‘A’ a Mallorca.



Fets com aquest no tenen cabuda ni a l’esport ni enlloc.