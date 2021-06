La renovación de Antonio Sánchez será una de las primeras novedades de la planificación

Uno de los principales culebrones que ha vivido el RCD Mallorca en los últimos años, y además en dos capítulos, es la renovación de Antonio Sánchez. Pero ya tiene final feliz desde hace varias semanas y el club está esperando el mejor momento para anunciarlo. Se da por hecho que se anunciará en breve. El acuerdo tiene ya varias semanas de antigüedad y salvo sorpresa mayúscula será anunciado en breve.

El mallorquín firma por tres temporadas tras un tira y afloja importante con el club en los últimos meses, con cambio de representante incluido por en medio. Sin ninguna duda el centrocampista es uno de los valores más al alza de la plantilla del RCD Mallorca, ha cuajado una temporada excepcional además en una posición que no es la suya propia, como volante derecho. Otras veces por la izquierda, rara vez de pivote su posición original o incluso de media punta, lugar ocupado por Dani Rodríguez como fijo en el equipo de Luis García.

Antonio Sánchez ha tenido que ganarse la confianza de Luis García, ya que no estaba en los planes iniciales, en el teórico once. Pero pronto la capacidad de trabajo y el despligue ida y vuelta del mallorquín acabaron de convencer al entrenador, convirtiéndose en un fijo en el equipo.

La renovación de Antonio siempre ha sido polémica, hace dos temporadas estuvo apartado del Mallorca B por decisión del entonces CEO del club, Maheta Molango, tras una negociaciones muy tensas con el anterior agente del jugador. Finalmente se desbloqueó la situación y el jugador renovó por dos temporadas y fue cedido al MIrandés en Segunda división. Su temporada en Miranda de Ebro en su primera experiencia en el fútbol profesional (antes estuvo también en el Barakaldo y el Poblense) fue excepcional a las órdenes del actual técnico del Rayo Andoni Iraola.

El segundo capítulo de su renovación ha sido esta temporada ya en las negociaciones con Pablo Ortells porque acababa contrato y no había manera de llegar a un acuerdo, era prioritario porque el Mallorca no podía permitirse que un jugador de la casa y de tanta proyección se fuera gratis. Pero el jugador también quería ser valorado.

La renovación que no está resuelta es la de Luka Romero. El chaval, que ya ha cumplido 16 años y que puede firmar un contrato por lo tanto sigue sin llegar a un acuerdo con el Mallorca. Tras haber jugado seis partidos y haber marcado un gol, el jugador desapareció del equipo no se sabe si por el buen rendimiento del equipo, por la no renovación, o por ambas razones. El propio técnico lo ha dicho en más de una ocasión. No le iba a emplear si el jugador no era seguro del Mallorca. Puede marcharse cuando quiera, si bien inicialmente la intención era que siguiera en la isla.

Las cosas no han acabado de cristalizar aún, la renovación la ha cogido directamente el propietario de Lian Sports, Fali Ramadani, se trata de una negociación ardua por lo tanto ya que es uno de los principales agentes del fútbol europeo y eso sigfnifica que el Mallorca debe ir con pies de plomo y llevar una negociación con el mejor tacto posible porque un movimiento del agente lleva al jugador a cualquier otro lugar de Europa.

Uno que sí sigue en el Mallorca es Víctor Mollejo, el ascenso significa fichaje por la opción de compra obligatoria que se estipuló en su cesión desde el Atlético de Madrid. Mollejo es un jugador en crecimiento pero habrá que ver si se queda para Primera o sale cedido.

No siguen seguro Parera, Koke, Murilo, Álvaro, Marc Cardona y Amath. En el caso del senegalés está claro que interesa al Mallorca pero es jugador del Getafe y habrá que ver qué planes tiene MIchel.