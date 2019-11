El Remate de Jordi Jiménez: Hoy no hablamos de los fichajes

No toca, hablar de los fichajes cuando hay victoria es innecesario, el debate recurrente es sólo en caso de derrota, los fichajes no funcionan, los llegados este verano son malos, tanto que ni el técnico les pone. La crítica mediática y de aficionados en los diferentes foros hacia los fichajes es constante, mencionando a los de este verano, aun cuando todos son fichajes porque todos llegaron alguna vez.

Nadie cuestiona ya a Salva Sevilla llegado hace dos años o Dani Rodríguez llegado hace uno por poner dos ejemplos, tampoco se cuestiona a Kubo, como si los fichajes de los que hay que hablar sólo fueran aquellos que no juegan. Es un discurso perverso que pretende más la lapidación de los gestores que la crítica razonable.

Ante el Villarreal brillaron jugadores llegados este verano como el mencionado Kubo, el mejor del partido, el lateral Lumor, el centrocampista Febas, o el también centrocampista Señé que debutaba con la camiseta bermellona y cuajaba muy buenos minutos sobre el campo.

El propio entrenador, Vicente Moreno, en algún momento ha dicho que los refuerzos tienen que aportar más, no tanto porque pretenda dejar en evidencia a sus jugadores, porque Moreno no es esa clase de entrenador, sino porque aprieta al Club para que le traigan algo más en el mercado invernal.

Moreno como gran entrenador que es sabe que si el equipo no gana al primero que miran es a él, por más confianza que tenga del Club, que apostó por él tanto como él por el Mallorca y renovaron el compromiso hasta 2022. Moreno vive su primera experiencia en Primera, y lo que no quiere es tirar por la borda lo que tanto le ha costado y perder la categoría. No quiere un descenso en su currículum, no se lo merece además. El técnico valenciano es uno de los grandes activos del Club. Por ello, el de Massanassa quiere mejorar la plantilla si se puede,el Mallorca tiene el límite salarial más bajo y tendrá que componérselas para liberar espacio con alguna cesión y reforzar con un par de piezas la plantilla.

El caso es que algunos jugadores llegados este verano no están dado aún el rendimiento esperado.Es cierto.Trajkovski, Salibur o Alegría, dos apuestas importantes del club los dos primeros y un jugador fichado antes de conocer el ascenso el tercero. Pero para aquellos que juzgan en términos totales actuaciones temporales, hay que recordar que llevamos 13 jornadas de liga, que algunos jugadores rinden en el minuto 1 y otros no, y que por ejemplo los casos de Trajkovski y Salibur, los que más preocupan, pueden cambiar. Son muchos los jugadores a los que les ha costado empezar a rendir y convencer a Vicente Moreno, pero que han empezado a jugar tras ponerse a tono físico e integrarse en los mecanismos tácticos del técnico.

Lo que es innegable que no existe ningún equipo del mundo en el que todos los fichajes rindan y todos tengan el mismo papel relevante, ya sea un club grande o pequeño. Eso no existe.

Pervis Estupiñán, Gámez, Salva Sevilla en su día, Baba, Valjent, ahora Kubo, Febas, son innumerables los casos de jugadores que han ido entrando en diferentes momentos. Falta que Salibur y Trajkovski se pongan las pilas y convenzan al entrenador. Para entonces será interesante recuperar el debate de los fichajes.