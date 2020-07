Reiniciarse para volver, el primer gran objetivo del Real Mallorca

El Real Mallorca ha vuelto a entrenar hoy. Lo ha hecho ya sabiendo que la temporada que viene será equipo de Segunda División tras la derrota encajada ante el Granada que envió ayer por la noche al conjunto bermellón a la categoría de plata del fútbol español. “Hay que seguir. Mañana entrenaremos e iremos con toda la ilusión hasta el último día. Tenemos que tirar para adelante. El fútbol no son siempre alegrías. El RCD Mallorca es un gran equipo y será un equipo potente en Segunda División por todo lo que se ha hecho hasta ahora", comentó ayer Vicente Moreno que no quiso hablar de su futuro.

Después de 32 años aprendí que pierdo más que gano. El deporte es así! Me ha costado mucho llegar hasta aqui pero lo volvere a intentar con más fuerza. Lo hemos dejado todo por nosotros, por el club, por la isla...orgulloso de mis compañeros!! Volveremos!! pic.twitter.com/DDldUzFQgD — Dani Rodriguez (@18danirodriguez) July 17, 2020

El preparador valenciano se mostró más que agradecido por el apoyo de unos aficionados que además esperaron fuera del campo, pese a haberse jugado el encuentro sin aficionados, a la plantilla para darle su apoyo tras el descenso. "Desde el minuto uno, desde Segunda B, en Segunda y ahora en Primera hemos sentido el cariño de la gente. Una afición que ha vivido muchas cosas y que ven que los que hemos estado nos hemos dejado la vida. Cuando uno se deja todo y más, normalmente la gente te lo agradece y lo valora", apuntó el valenciano.

En cuanto al encuentro Vicente Moreno comentó :"El partido ha sido un calco de lo que ha sido la temporada. Hemos hecho un buen partido que, incluso podíamos haber sentenciado, pero al final ha habido errores en un área y en otra que han decantado el partido. Además de eso, no hemos tenido suerte en diferentes acciones. La sensación ha sido que por los méritos, hemos merecido más pero no lo hemos conseguido"