Reina: "Es el tipo de descuidos que no puedes tener como portero"

La diferencia estuvo en la portería. El RCD Mallorca sin hacer un buen partido pudo haber puntuado ante el Barcelona con una clara ocasión en las botas de Jaume Costa que supuso la parada del fin de semana en las manos de Ter Stegen. La internvención del meta alemán que no estaba pasando una buena racha en el Barcelona contrasta con el gol de Luuk De Jong que supuso a la postre la victoria del Barcelona, en el que Manolo Reina no estuvo afortunado. El meta malagueño hizo una mala salida y al intentar rectificar se resbalaba sin poder interceptar el cabezazo del delantero holandés.

Reina se lamenta por un error que la final ha sido decisivo: "Han tenido alguna ocasión que otra que han tenido y no la han metido. Al final en una ocasión que tenía peligro pero no mucho, un balón al se´gundo palo en el que he ido a salir, el pie derecho se me ha ido, me he resbalado y al final son cosas que no pueden pasar. Te resbalas, te caes y es lo que no puede tener la profesión del portero, no puedes tener ningún descuido de estos porque si estás en el suelo lo tienes jodido". El error de Reina viene a añadir más leña al fuego en una temporada en la que ha combinado grandes intervenciones con partidos en los que ha mostrado inseguridad y que han generado debate. Lo cierto es que tampoco ha estado disponible el eslovaco Greiff, fichado esta temporada, por lo que no ha habido debate entre uno y otro, en realidad hay quien apunta al fichaje de otro portero, pero es poco probable que el club quiera ocupar la ficha con otro portero cuando Greiff aún está casi inédito, con un solo partido y debería estar pronto de vuelta.

A pesar que perder ante el Barcelona puede ser normal, era una gran oportunidad para batir a los azulgrana que llegaban muy mermados, con sólo once jugadores del primer equipo. El propio Reina lo reconoce: "sabíamos que jugar contra el Barcelona es complicado, somos un recién ascendido, luchar por lo nuestro y no debemos desviarnos del objetivo, estamos fastidiados pero ya estamos pensando en el partido de Copa y luego en un partido muy importante ante el Levante. No debemos desviarnos, tenemos 20 puntos en la primera vuelta, yo firmaría otros 20 en la segunda vuelta. Estamos bien, es verdad que hemos tenido altibajos este año pero el equipo está ahi, es bueno que esté fastidiado cuando ante equipos como estos no consigue ganar".

El capitán bermellón admite que el equipo estaba dolido por esta derrota, sobre todo porque en la primera parte no fueron lo que querían:"entras al vestuario y el equipo está fastidiado porque hemos tenido una oportunidad para haber puntuado ante el Barcelona y no ha podido ser. Nos tenemos que quedar con la segunda parte que ha hecho el equipo, es lo que queríamos hacer todo el encuentro, esa personalidad que hemos tenido en la segunda".