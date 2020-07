El regreso 'pobler' a la Segunda B

No ha sido la temporada 2019-20 una fácil para el Poblense. El equipo entrenado por Óscar Troya ha visto como ha tenido que pelear hasta el final por el ascenso a la Segunda División B en un play off en el que había perdido ligeramente su ventaja como flamante campeón de la tercera balear pero al final, en un disputadísimo encuentro con el Mallorca B, el equipo azulgrana logró su objetivo y cerró así un regreso al fútbol de bronce que no se producía desde hace 31 años.

Es decir, hay toda una generación de aficionados del Poblense que la temporada que viene podrán vivir por primera vez los partidos de su equipo en la remozada Segunda División B en la que el conjunto pobler peleará por hacerse un hueco entre equipos históricos y entre los propios equipos de Baleares que, un año más, competirán por lograr unos el ascenso a Segunda A y por seguir consolidándose otros en la propia categoría.

Los futbolistas del Poblense, celebrando el 1-1 de Tià SastreUD POBLENSE

Ha sido además esta temporada tremendamente especial para un Óscar Troya que no sólo ha peleado por llevar a su equipo a las cuotas más altas si no que también ha vivido una batalla personal luchando contra una enfermedad que ha podido vencer. Por ese motivo no es de extrañar que las lágrimas de emoción brotasen de los ojos del técnico cuando Aitor Pons anotó el 2-1 con el que el Poblense lograba vencer al Mallorca B o cuando el colegiado señaló el final definitivo del encuentro dando así inicio a una celebración que, a buen seguro, se prolongó durante bien entrada la noche.