El regreso de Gerard Moreno convertido en internacional

Se ha hecho un hombre, Gerard Moreno es hoy un delantero contrastado de la primera división y uno de los mejores goleadores nacionales. Nuevo internacional a las órdenes de Robert Moreno. El delantero catalán vivio su mili en el RCD Mallorca en la temporada 2013-14, en una de las más difíciles de la ya de por sí convulsa etapa del Club que va desde 2010 hasta 2017.

En las filas del Villarreal, Gerard acumula ya este año ocho goles, para los que ha necesitado tan solo 15 remates. Su efectividad está fuera de toda duda, todo lo que pilla, o casi todo, para para adentro. Muy atinado en el remate pero no sólo eso, más dinámico e inteligente que nunca, con una gran técnica que le permite acomodar el balón de la mejor manera y sacar ventaja ante los defensores en muy poco tiempo y espacio, Gerard es el gran delantero que apuntaba en aquel difícil año pero con mucha mayor madurez y sin la tensa situación que vivía el Mallorca recién descendido de primera división.

Su cesión a Segunda y al Mallorca a buen seguro que sirivió al de Santa Perpetua de Moguda para madurar porque llegaba a un histórico en llamas, un club que tras 16 años en primera división de manera ininterrumpida había caído a la segunda división en medio de una gestión cuando menos sospechosa de sus dirigentes encabezados por Lorenzo Serra Ferrer y en un clima de crispación.

De la mano de José Luis Oltra, con el grueso de la plantilla del año anterior, una plantilla cara y veterana, llegaron jugadores de indudable calidad pero muy tiernos aún como el propio Gerard y el centrocampista del Atlético Thomas .Ambos hoy son estrellas internacionales y seguro que recuerdan aquel año en Mallorca como aprendizaje.

Gerard marcó once goles (y siete pases de gol) en Segunda A, una cifra nada despreciable pero aquel Mallorca nunca estuvo cerca de ascender y que sí estuvo a punto de descender, se salvó en la última jornada en Córdoba. Tuvo tres entrenadores, Oltra, Carreras y Olaizola. Este domingo Gerard Moreno regresa al que fue su estadio a sus 27 años.

El que también podría regresar pero no es seguro es Leo Suárez, el canterano que jugara la pasada temporada cedido en la segunda vuelta en la isla, y que marcó uno de los goles del ascenso ante el Albacete, no está entrando en los planes de su técnico Calleja y podría salir cedido de nuevo.