Rebaja salarial en el Mallorca en el caso de cancelarse la liga

El Real Mallorca, como muchos otros clubes de primera, ha tomado medidas para paliar la situación en la que se encuentra actualmente al no disputarse la competición y, por ende, no poder tener beneficios. Los dirigentes de la entidad mallorquina ya dejaron claro hace unas semanas que no se planteaban llevar a cabo un ERTE y, a día de hoy, parece más que claro que esa posibilidad se aleja aún más del horizonte bermellón puesto que el club isleño, en un comunicado hecho público ayer en su página web y remitido a los medios de comunicación oficializó el acuerdo alcanzando con los integrantes de la primera plantilla y con Vicente Moreno para que, en caso de que la liga quede cancelada se lleve a cabo una reducción del 15% en el salario de jugadores y entrenador.

El Mallorca, de hecho, ha sido uno de los clubes de primera que menos noticias ha protagonizado a este respecto llevándose a cabo la negociación para esa reducción en el mayor de los secretos y sin aparentes problemas. Calificado por la entidad bermellona como "un ejercicio de responsabilidad", la reevaluación de las expectativas financieras del club busca que la delicada situación en la que va a quedar el deporte tras la pandemia afecte de la menor manera posible a un club, el balear, que había logrado alcanzar una estabilidad tras el ascenso a primera y la llegada hace varias temporadas del grupo encabezado por Robert Sarver.

Además de la primera plantilla y el primer entrenador también se ha acordado por parte de los directivos una reducción, cuya cuantía no ha sido revelada eso sí, en la remuneración. El Mallorca ha querido destacar la "generosidad, ujnidad y defensa de los valores del club", que futbolistas y entrenador, al igual que directivos, han mostrado ante esta propuesta. "Han mostrado una predisposición total en la búsqueda de soluciones para proteger al resto de trabajadores y asegurar la viabilidad de la institución", señala el comunicado del club bermellón.