Reacciones encontradas a la propuesta de la RFEF para la Tercera División

Las propuestas de la Real Federación Española de Fútbol acerca de categorías como Segunda B y tercera han tenido ya respuesta desde diversos clubes y, en el caso del fútbol balear esas respuestas han sido más que contudentes por parte del líder del grupo, el Poblense. En esa propuesta para la tercera se señala la disputa de un play off para determinar el campeón entre los cuatro primeros, algo que en el club de Sa Pobla no ven justos. “Se tiene que tomar una decisión, eso está claro. Lo que no es normal es que se tome una determinación en el que los tres últimos tres no descienden y el segundo,tercero y cuarto no tienen que disputar tres rondas para ascender y el único damnificado es el que, a día de hoy, va primero”, señalaba ayer en Deportes Cope Mallorca Óscar Troya, entrenador del Poblense que preguntaba en voz alta “¿Dónde está la lógica?” en la propuesta de la RFEF.

El técnico del líder de la tercera balear reiteraba que “en esa propuesta el que está saliendo damnificado es el que lo ha hecho mejor. Cualquier decisión puede ser buena siempre y cuando el mayor damnificado sea el que lo está haciendo mejor” añadiendo luego una contundente frase. “No entiendo de qué cabeza pensante ha salido esa propuesta en la que el único afectado es el que mejor ha hecho las cosas”. Las palabras de Troya se complementan con las realizadas por Miquel Molondro, presidente del Poblense en Diario de Mallorca en las que criticaba duramente a la federación por esa misma propuesta.

Otros clubes, como han mostrado bien jugadores, presidentes o entrenadores a través de las redes sociales contemplan la situación a la expectativa de acontecimientos. Unos acontecimientos que deberán llegar también de la mano de la Federación Balear de Fútbol cuyo presidente Miquel Bestard trataba de aportar algo de luz a las propuestas de la RFEF ayer en Deportes Cope Mallorca.“Se ha pasado la encuesta en la que solicitamos la opinión sobre la propuesta que ha hecho la federación. Estoy leyendo y viendo cosas y la gente lo da ya por hecho cuando realmente ni sabemos que puede pasar ni cuando se van a poder jugar esas promociones”, apuntaba Bestard que añadía: “Yo lo que quiero es que las cosas se decidan pero escuchando primero a la gente del fútbol. Hemos enviado una encuesta sobre el proyecto para ver que opinan y así luego tendremos una idea de lo que piensan.

Bestard, además, se mostraba sorprendido por las reacciones que ha suscitado la propuesta. “Estamos en tiempos de luchar contra el virus y nos entra una locura por una cosa con la que no sabemos que pasará y sobre la que no se ha decidido nada”, apuntó el presidente de la balear que se mostró triste por algunas reacciones. “No podemos entrar en esa dinámica. No es cuestión de que la federación vaya a favor de unos u otros. La verdad es que tras tantos años trabajando, sobre todo en la situación en la que estamos ahora, me siento decepcionado porque creo que no nos lo merecemos. Hemos luchado siempre por mejorar la tercera y entrar en dinámicas de si se ha de jugar un ‘play off’ o no o de si uno a de subir o no…es algo que me rompe por dentro”, apuntó el presidente que, para concluir indicó: “Hay que esperar a que el juez de competición dicte lo que se hará y si no gusta se puede recurrir. Aquí no hay nada decidido y lo que pasa es que no ha acabado la liga, el que es segundo cree que igual podría ser primero.. Creo que deberíamos ser coherentes”.