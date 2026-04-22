El RCD Mallorca vuelve a brillar pero Dimitrievski impide una nueva victoria y firma tablas 1-1 con el Valencia

Empecemos por el final. El Valencia se queja de la última jugada del partido, un centro de Gayá desde dentro del área tras el cual le pisa levemente Maffeo en la inercia de la carrera. Esto provocaba que los che reclamaran a Soto Grado penalti.

Ni el colegiado ni el árbitro de VAR apreciaron, a Dios gracias, una acción punible. El hecho de que se reclame ese lance como penalti pone de manifiesto hasta qué punto de ridiculez hemos llegado en la Liga española. Porque esa misma acción lamentablemente se ha señalado como penalti en ocasiones anteriores, como bien recordaba el Valencia en sus redes sociales. Soto decidió dejarlo como estaba y pitar el final del partido, que ya era tiempo cumplido y no darle más vueltas a la jugada, tampoco se lo pidió Pizarro Gómez desde el VAR.

Lo cierto es que hubiera sido un final más que cruel para un Mallorca inconformista con el empate y el punto sumado ante el Valencia (1-1), en un partido de nuevo con momentos brillantes del equipo de Martín Demichelis. El RCD Mallorca no sacaba todo el provecho a lo que generaba, fue el equipo que más propuso, que más quiso, que más hizo por ganar, se topó con un gran partido del meta Dimitrievski que sacó casi todo lo que le llegó.

Despiste.-

Los bermellones pagaron una pequeña bajada de atención para que el Valencia les castigara desde un saque de banda. Llegaban tarde, no se tapaba un centro, una peinada y un remate al segundo palo de Sadiq, que está tan poco acostumbrado a marcar últimamente (es su segundo gol) y hay tanta presión en el Valencia, que ni lo celebraba. Quizá tenía la sospecha de un posible fuera de juego anterior y que podía anularse.

El Mallorca ha mejorado mucho con y sin balón, pero no se da una transformación tan radical sin lagunas, esa ventana de oportunidad la aprovechaba el Valencia que tuvo un par de acciones más para haber marcado el segundo sobre todo tras la salida de Luis Rioja y Javi Guerra, juntándose Ramazani por dentro con Sadiq.

Sin embargo, el Mallorca tiró el doble que el Valencia (20/10) y remató a puerta más que su rival, ocho tiros a puerta por tres del Valencia. Los bermellones tuvieron más y mejor el balón, repetía Demichelis el rombo en medio campo, volvía Valjent al centro de la zaga con Mascarell, que sigue brillando también atrás.

Había apostado Demichelis por Asano para ocupar la vacante de Luvumbo. La enésima oportunidad para el jugador japonés, un jugador que es todo fuegos de artificio, tiene velocidad, se desmarca bien, ataca el espacio pero no aprovecha lo que genera. Ayer remató de manera horrible cuantas opciones tuvo ante la portería. Alguno podría decir que normal por el tiempo de inactividad, pero lamentablemente de Asano los mallorquinistas sólo han visto esto, cuando no ha estado lesionado, que no ha sido mucho tiempo. Sorprendía en la formación Demichelis apostando por el japonés en lugar de Virgili, y casi le sale bien de arranque si Asano hubiera finalizado mejor.

Mejor segunda parte.-

Tras un primer tiempo algo insulso en el que el Mallorca no lograba llegar con claridad pese a tener el balón y mover a su rival, le faltaba sacar el balón fuera o aprovechar mejor el balón parado como se hizo en la segunda parte. La puso con música de Mozart Sergi Darder en un córner indirecto a Samu Costa. El movimiento del balón hizo que el Valencia se desordenara y descuidara la entrada a la espalda del portugués en un gol muy plástico, el sexto gol de la temporada del segundo goleador del equipo. Parecía encarrilar el Mallorca el partido, estaba siendo mejor y la grada estaba enchufaba, más de 20.000 aficionados acudían a Son Moix en un martes a las 19h, una entrada nada despreciable.

Estaba claro que el plan b de partido pasaba por sacar al joven Jan Virgili en el segundo tiempo, también como pareja de Muriqi en lugar de la banda para mantener el medio campo, Virgili tuvo un par muy buenas pero esta vez bien rematadas, lo que Dimitrievski evitaba el gol. Hubiera sido perfecto si el joven extremo hubiera anotado el segundo gol, y más después de venir de marcar su primer gol.

El Mallorca pagaba caro no haber podido materializar su mejor nivel en el partido y capacidad de generar en más goles y al final dejaba en un punto el saldo del partido. Son 11 puntos de 18 con Demichelis y antes de visitar a otro rival directo, el Deportivo Alavés, un partido que medirá la progresión del equipo y también hasta qué punto le afecta o no la frustración de anoche. Con suerte, estará Luvumbo de vuelta.