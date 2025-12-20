El RCD Mallorca sobrevive en Mestalla y se lleva un punto valioso tras otro golazo de Samú Costa

El RCD Mallorca cierra 2025 con un ejercicio de supervivencia ante el Valencia en Mestalla, 1-1 en el último partido del año. Los jugadores ya están de vacaciones y regresan en una semana para preparar el duelo ante el Girona del 4 de Enero en Son Moix.

El Mallorca empezaba bien el encuentro, con un gran gol de Samú Costa tras una acción de estrategia en la que Raíllo ganaba el salto en el segundo palo y colocaba hacia el corazón del área el balón para que de primera el portugués marcara un gol impecable.

Había cambiado ligeramente el dibujo Arrasate, situando un 4-4-2 y prescincidiendo de Darder, apostando por Samú y Morlanes en la medular con Antonio a un lado y Virgili al otro. La defensa habitual por delante de Leo, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; en ataque Mateo Joseph al fin cerca de Muriqi. Los bermellones entraron bien al partido, la ausencia de Darder ya decía mucho de la intrascendencia que viene teniendo el buen centrocampista mallorquín en el equipo.

Es un lujo que Sergi Darder no sea importante en el equipo pero no es responsabilidad del equipo o el entrenador, es algo que deberá corregir también el propio futbolista. Es cierto que el juego asociativo del Mallorca no es el mejor, ante el Valencia por cierto trenzaron una jugada espectacular en el primer tiempo fue la primera llegada peligrosa del Mallorca. Y sin Darder. El de Artá deberá darle más velocidad a su fútbol, asociarse más rápido, pensar antes, no amasar tanto y tener también más gente por delante del balón, que es algo que necesita en su fútbol.

Un partido con alternativas.-

Lo cierto es que la magnífica acción de estrategia y el gran gol de Samú, su tercer gol en esta liga, cómo olvidar el golazo en San Mamés, dio alas al Valencia que espoleado por la afición de Mestalla, empezó a someter a los bermellones y encontrar caminos hacia la portería con sus bandas, Gayá en un lado y Thierry Correia en el otro.

El Mallorca sufría en cada llegada por fuera, donde no es fuerte sobre todo en la izquierda. Una mala lectura de la jugada de Mojica permitió a Thierry llegar y poner un buen centro que Hugo Duro remataba como podía pegado a Maffeo, era ya la segunda mitad. Otro gol en centro desde la izquierda de la defensa que no pudo resolver Maffeo que se había marcado un gol en propia puerta ante el Elche.

A pesar de verse sometido el Mallorca con un Valencia que puso una marcha más, que jugaba como si fuera una final, el Mallorca conseguía encontrar la espalda de la defensa en algunas contras, un gol de Muriqi anulado por fuera de juego justito y un gran tiro de Mateo Joseph fuera por poco. Además, Leo Román que tuvo una gran intervención con el pie derecho salvando un gol, también pudo dar otro con un pase espectacular que dejaba a Muriqi mano a mano, pero no pudo finalizar en gol. Además del tanto che, llegaría el palo de Gayá, otra vez un centro al segundo palo.

En los mini partidos de un partido, el Mallorca pudo perder y también ganar a tenor de lo ocurrido en las áreas. El técnico había sacado a Darder para intentar tener algo más el balón y que el Valencia no fuera en tromba con el campo inclinado.

Las cosas mejorarían algo con la entrada de Kumbulla por Virgili, quien se fue enfadado. Primera vez que se ve al joven jugador con un gesto de frustración. Con los tres centrales se consiguió algo más de seguridad, aunque lo del ítalo-albanés es digno de estudio porque le está pasando de todo. Ayer luxación de hombro aunque pudo finalizar el partido.

Al final, un punto que da continuidad a la racha sin perder del Mallorca de cuatro jornadas. Por algo se empieza aunque parezca poco, aunque se vieran algunos defectos crónicos ante el Valencia que deben corregirse. El Mallorca debe volver del descanso navideño con esa hoja de ruta, tiene mucho margen de mejora y debe obsesionarse con un resultado a la inversa de hace un año, cuando se fueron eufóricos de vacaciones y volvió otro equipo. Y desde entonces, por lo que el objetivo es que la segunda vuelta sea al revés de hace un año y el Mallorca mejora. Lo de contar con algún refuerzo ya se verá, por ahora uno o dos movimientos es lo único que parece contemplarse. Otro extremo sería imprescindible.