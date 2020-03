El RCD Mallorca sigue en la 18ª posición de la Liga Santander, ahora a tres puntos de permanencia tras su tropiezo ante el Getafe (0-1). Los bermellones no supieron aprovechar el empate del Celta para limar esa diferencia de tres puntos y haberse puesto a la par que los vigueses, antes de viajar a Éibar este sábado.

"No he engañado a nadie, hemos dicho desde el principio que iba a ser muy difícil pero que lo íbamos a pelear" decía Vicente Moreno tras el partido. Y es que nadie puede reprochar que el discurso del Club, tanto de la cúpula como del entrenador ha sido desde el principio que iba a ser una aventura muy complicada por las limitaciones que tiene el RCD Mallorca, el límite salarial más bajo de la Primera División, que en verano era de 29 millones y para el mercado invernal ascendió hasta 33 millones de euros.

A pesar de esa limitación, el RCD Mallorca tenía margen suficiente para haber hecho algún fichaje más en la ventana de Enero, como por otro lado pretendieron el ya ex CEO Maheta Molango y el director deportivo Javier Recio. Sin embargo, algo ocurrió como contó Deportes Cope al cierre del mercado invernal. Robert Sarver y Andy Kohlbeg parecían haber perdido la confianza en Molango ya y no quisieron afrontar ninguna decisión más del entonces consejero delegado. Lo que nadie entiende en la isla es que no se afrontaran más fichajes a pesar de la decisión de prescindir de Molango, porque nada tiene que ver una cosa con la otra, y lo que estaba y está en juego es nada menos que la permanencia. Eso significa también muchos millones para el Club, y por lo tanto ahorro para los propietarios, que llevan invertidos más de 40 millones de euros desde que en 2016 se hicieron con las acciones del RCD Mallorca.

Entre los fichajes que estaban atados por el Mallorca, o por lo menos avanzados, estaba el volante del Getafe Robert Kenedy, jugador que sentenció a los bermellones el domingo con su gran centro a Maksimovic, un centro que en palabras de Casquero, ex jugador del Getafe comentarista de Tiempo de Juego, "fue medio gol".

Kenedy mostró en Son Moix las condiciones que habían hecho que el Mallorca se fijara en él, profundidad, centro, una gran pierna izquierda; y dados los pocos minutos que estaba teniendo el brasileño con Bordalás, podría haber sido una operación interesante para todas las partes.

De nada sirve lamentarse ahora, Kenedy no vino, Loum del Oporto tampoco. Llegaron cedidos Koutris (lesionado ahora) y Pozo, y acaba de firmar Ki, pero para Moreno al surcoreano le va a costar ponerse a tono a estas alturas de temporada y su aportación por ahora es una incógnita.

¿Por qué no se fichó más? ¿fue falta de dinero? la respuesta claramente es negativa. El Mallorca tenía margen salarial suficiente para haber incorporado algún jugador más que elevara las prestaciones. Nada garantiza nada, pero al menos como ha demostrado el Espanyol si fichas gol y alguna cosa más que te haga falta alguna opción más puedes tener de salvarte. El Espanyol ha pasado de desahuciado a tener las mismas opciones que sus rivales.

El Mallorca tenía previstos unos beneficios en su prespuesto de 12 millones de euros, pero según revela Maheta Molango en Forbes, tras la incorporación de más patrocinadores y los diferentes ingresos de ticketing y abonados estos pasarán a ser de 18 millones de euros a final de temporada. Pero lo más importante es que se desaprovechó una ventana de fichajes importantísima para que Moreno tuviera más argumentos en su plantilla y un pequeño salto de calidad para conseguir las victorias. En ausencia de Budimir por ejemplo,se vieron las claras limitaciones en ataque ante un rival fuerte como el Getafe.

El caso es que no sólo tenía margen salarial de sobra, sino que los números del RCD Mallorca son excelentes. Tras una travesía del desierto que arrancó con el concurso de acreedores de 2010, el RCD Mallorca ha ido tirando, pero fue con la entrada del inversor estadounidense cuando vio la luz.Robert Sarver ha invertido mucho en el RCD Mallorca, ha mejorado el Club, mejorar las instaciones, reforzar la marca RCD Mallorca que había caído en el pozo, y el equipo ha vuelto a Primera División. Ha dejado atrás el convenio de acreedores ordinarios, y sólo resta el de Hacienda, unos 7 millones de euros a la administración. Nada comparado con de dónde viene el Mallorca.

La fiesta la ha pagado Sarver, nadie lo puede discutir, y el RCD Mallorca algún día será un caramelo para otros inversores, algo que el banquero de Arizona pueda planteaarse el día que se canse. Pero si algo es importante es la Primera División, el propio Steve Nash lo decía hace unos días en una entrevista a LaLiga: "Reina nos ahorró 50 millones con aquella parada ante el Deportivo", en referencia a la promoción de ascenso del pasado verano, y la diferencia entre estar en Primera y Segunda.

¿Por qué entonces no se fichó?