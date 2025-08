El RCD Mallorca revela que ha batido su récord histórico de abonados: 23.044

La respuesta de la afición del RCD Mallorca ha sido masiva para la próxima temporada, con 23.044 abonados que según revela el propio club, es récord en la historia de la entidad. Es difícil establecer comparaciones con épocas antiguas ya que no siempre el club hizo oficial el total de socios.

Nadie puede dudar, no obstante, de que es un éxito la respuesta de los mallorquinistas, pese al decepcionante final de curso, pese a la falta de fichajes y también a pesar de los múltiples problemas que los abonados han venido denunciado un día tras otro en la plataforma de abonados del club.

No ha habido día en el que no hubiera críticas, algunos denunciaban haber malgastado todo un día sin éxito. Lo cierto es que el club ha tenido problemas que ha tratado de subsanar sobre la marcha. Sin embargo, si no hubiera terminado funcionando el sistema hubiera sido imposible alcanzar un número de abonados tan espectacular.

¿Cómo explicar la respuesta? los mallorquinistas siguen fieles a sus colores por un lado y por otro hay un ejercicio de fe en lo que pueda llegar a ser el equipo, que a día de hoy es una incógnita ya que hay mucho por hacer en la plantilla.

No ocurre como antes cuando los fichajes impulsaban la campaña de abonados, sólo han llegado Pablo Torre y Lucas Bergstrom, si acaso el arranque espectacular ante equipos como Barcelona y Atlético de Madrid en Son Moix para iniciar el curso, han podido incentivar también la rápida respuesta.

Obviamente muchos son abonados independientemente de las circunstancias, por fidelidad a los colores. También hay que tener en cuenta que algunos de estos carnets son de patrocinadores y compromisos, no todos son abonados. Baste recordar la ausencia de abonados en cada partido, entre 2.000 y 3.000.

Con este número de abonados, serán muy pocas las entradas a la venta en cada partido ya que Son Moix tiene capacidad para 26.000 espectadores, ampliada tras la remodelación. Para el Ciutat de Palma ante el Hamburgo, 9 de Agosto, ya no quedan entradas. Habrá buena presencia alemana también.

Antes, el día 6, los bermellones juegan el torneo de la Agricultura en Sa Pobla frente al Poblense, un clásico del verano mallorquín.

Falta mucho por hacer en la plantilla porque la operación salida colapsa todo. Las salidas de Greif y Larin parece que no avanzan, el Olympique de Lyon no tiene tanta solvencia para hacer una buena oferta por Greif, el Valencia no tiene ganas de asumir el coste de dos millones de ficha de Cyle Larin y un millón por la cesión.

Por Maffeo no hay nada claro igual que por Samú Costa. Pero estamos a comienzos de Agosto y esto es tanto como decir que queda un mundo. De hecho, todos saben que el Mallorca que arranque ante el Barcelona el 16 de Agosto cambiará respecto al 1 de Septiembre.

El equipo está aún lejos de su puesta a punto como ha evidenciado en los partidos ante el O. Lyon y el Parma.