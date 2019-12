El RCD Mallorca no quiere desprenderse de Sedlar pese a su ostracismo

La situación que están viviendo algunos jugadores como Aleksandar Sedlar, Salibur o Alegría hace pensar que alguno pudiera hacer las maletas en el mercado de Enero, sin embargo no está claro que vaya a ser así. Por lo pronto el RCD Mallorca ha hecho saber a su representante, el ex jugador bermellón Djokaj, que Sedlar no se va. Desde el entorno del jugador así lo confirman a Deportes Cope.

El futbolista y su agente se habían planteado la opción de buscar una cesión para tener minutos, ya que el jugador está inédito esta temporada. Por ahora no parece que vaya a tener fácil jugar, lastrado por una lesión que le ha tenido fuera de la disciplina del equipo más de dos meses, el jugador está diponible ya pero salvo en alguna excepción, en las convocatorias Vicente Moreno no le incluye y en el último partido optó por Xisco Campos para el banquillo una vez más por delante del serbio.

A pesar de su situación de ostracismo, el jugador seguirá salvo sorpresa en la disciplina del Club, al menos ésa esa la última conversación que han mantenido ambas partes. Sedlar es un central serbio de 27 años que viene de jugar en la liga polaca, donde fue elegido mejor defensa de la liga en las filas del Piast Gliwice con el que conquistó la liga. Ha jugado tres temporadas en Polonia tras jugar en el FK Metalak.