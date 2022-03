El RCD Mallorca jugará en Corea del Sur en verano

La presencia de Kang-In Lee en el RCD Mallorca ha convertido al equipo balear en un reclamo en Corea del Sur. El Mallorca disputará un amistoso de pretemporada contra el Tottenham, que cuenta también en sus filas con el coreano Son Heu-Min. El encuentro será en la ciudad de Daegu en el mes de Julio, según informa el medio local "Kyeongbuk Maeil" .

En las horas previas al encuentro contra el Real Madrid, el propio técnico Luis García Plaza preguntado por su futuro en el club ante los malos resultados, comentó que el club le ha dado normalidad, que él está tranquilo y que espera cumplir el año y medio de contrato que le resta. De hecho, mencionaba como detalle de la normalidad en la relación con el club que ya se ha hablado de varios detalles de pretemporada, uno podría ser este partido en Asia.

El Mallorca cuenta con dos asiáticos en sus filas, Kubo será hoy el gran atractivo para los aficionados no sólo del Mallorca sino también del Real Madrid ya que es jugador cedido por la Casa Blanca por segunda vez, ya fue bermellón hace dos temporadas.Precisamente Kubo en el partido de la primera vuelta en el Bernabéu sufrió su primera lesión de cierta importancia en la rodilla. Si Kubo finalmente se quedara no sería extraño que el Mallorca tuviera también algún otro compromiso en tierras japonesas. La exposición del club en Japón es importante debido al seguimiento que tiene el atacante. De hecho, el motivo de que juegue tantos partidos a las 14h el Mallorca es por esa presencia de los dos asiáticos. Hoy no será sin embargo el día con este horario de las 21h.

En cuanto a Lee, se ha caído del equipo en los últimos meses, el técnico no apuesta de salida por los dos asiáticos debido a que son muy parecidos en cuando a su vocación ofensiva. Lee sí es propiedad del RCD Mallorca, firmó hasta 2025. Daegu es la tercera ciudad de Corea del Sur y el hogar del Daegu FC, club que ganó la copa en 2018. Ha sido tercero en el pasado campeonato de la K League 1 y se clasificó para los playoff de la Liga de Campeones. El Tottenham tiene previsto disputar dos partidos en su gira, uno de ellos contra el equipo de Luis García Plaza.