El RCD Mallorca intenta que Salva Sevilla pueda jugar ante el Villarreal

El RCD Mallorca quiere contar con su jugador referencia para recibir al Villarreal CF este domingo a las 12h. En principio el almeriense no podrá jugar al haber visto la quinta amarilla ayer en Valladolid, pero el club decidió nada más concluir el partido presentar alegaciones al acta arbitral.

El centrocampista fue amonestado por el colegiado Medié Jiménez al interpretar que Salva paraba en falta un avance del lateral Moyano. Salva Sevilla fue al suelo a intentar barrer el balón pero finalmente no llega a tocar ni el balón ni al jugador, pero Moyano cae igualmente al césped.

En la imagen de televisión se observa que Salva Sevilla no llega a tocar a su rival, pero está por ver si el comité de competición dará por buena la imagen o preferirá no juzgar si el colegiado se ha equivocado. El Mallorca presenteará el vídeo de la acción. Además de Salva Sevilla con cinco amarillas hay dos jugadores con cuatro tarjetas, Baba y Joan Sastre, que si ven la amarilla ante el Villarreal no podrían jugar ante el Levante el viernes 22 de Noviembre, tras el parón por selecciones.

Salva Sevilla es uno de los fijos de Vicente Moreno y de hecho a sus 35 años parecía imposible que el técnico le alineara en los tres partidos disputados en la última semana, Leganés, Osasuna y Valladolid, y no sólo ha sido titular sino que ha disputado 245 minutos, sólo se perdió los últimos minutos en Zorrilla con el partido casi imposible para los bermellones.

Salva ha vuelto a marcar en primera división tras su último gol en primera con el Espanyol y ya lleva dos tantos, uno de ellos de penalti. Con el Mallorca es junto a Lago el único que ha marcado en las tres categorías,Segunda B,Segunda A y Primera en estos dos años.