El RCD Mallorca intenta cerrar el regreso de Kubo esta semana

Rampa de salida para el RCD Mallorca en su retorno a Primera División. El sábado abre la temporada 2021-22 recibiendo en el Visit Mallorca al Betis y lo hace con muchas incógnitas ahora mismo en torno a la plantilla. Básicamente porque ha arrastrado muchos problemas durante la pretemporada y aún no se ha completado la plantilla en cuanto a fichajes.

Ha dicho el entrenador Luis García que le preocupa más lo que tiene que lo que no tiene y admite que su quebradero de cabeza están siendo los problemas físicos, como los de Ángel y Amath, o Abdón que pasó el covid y ya reaparecía la semana pasada, o la lesión de Raíllo en Brest si bien se cree que estará para el estreno liguero.

Entre lo que está por llegar, un nueve es básico y el entrenador lo quiere a toda costa, de hecho ha terminado jugando últimamente el canterano Pablo Gálvez, un jugador de futuro, ante la lesión de Ángel y Abdón. Gálvez fue titular en el Ciutat de Palma. Además del delantero llegará algún refuerzo más como posiblemente un medio centro y el otro jugador que se da por hecho es Take Kubo.

El japonés viviría su segunda etapa en la isla tras su exitosa cesión hace dos temporadas. El RCD Mallorca no pudo aguantar en Primera pero el propósito de la cesión se cumplió para el jugador y para el Real Madrid, que era tener mucho protagonismo en el equipo, jugar mucho y seguir su progresión. Kubo con 18 años aprendió lo que es competir y jugarse la vida en un equipo limitado que tiene que pelear cada partido. En cambio sus cesiones al Villarreal y el Getafe de la pasada temporada han sido un fiasco ya que el jugador apenas tuvo protagosnimo, si acaso un poco más al terminar la liga en el equipo azulón. El nipón no quiere que le vuelva a ocurrir, tampoco el Real Madrid, de ahí que su confianza en volver a Mallorca sea determinante.

En el vestuario bermellón hay muchos compañeros de su anterior etapa, conoce el club y la isla, se siente muy cómodo. Lo que tienen claro el jugador y su entorno es que tiene que elegir él dónde va a estar. La Real Sociedad ha estado pujando por el jugador hasta hace poco cuando el joven japonés parece haberse decantado por el Mallorca.

Había que esperar que terminara su participación en los Juegos Olímpicos en la que se ha llevado dos disgustos, primero la eliminación ante España y la imposibilidad de pelear por el Oro, y después la derrota que costó el bronce ante México. La imagen de Kubo llorando desconsoladamente es una de las imágenes de los Juegos de Tokio. El joven jugador tenía sobre sus espaldas la presión de su país, en casa, siendo el mejor jugador japonés y ante la oportunidad de conseguir una medalla.

En cuanto a otras novedades en el Mallorca, el club trabaja en las salidas de Cufré y Trajkovski. En el caso del argentino el club quiere asegurarse de que allá donde vaya va a ser importante, es decir, que le quiera el entrenador. No quieren que el lateral se estanque. Luis García le contampla también como volante, por lo que si no sale tampoco le supondría un quebradero de cabeza. Mientras Trajkovski busca acomodo tras su participación en la Eurocopa con Macedonia del Norte. No entra en los planes del técnico.