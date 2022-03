El RCD Mallorca incorpora al francés Grenier a los entrenamientos

Clément Grenier se ha incorporado a los entrenamientos con el RCD Mallorca. El futbolista francés está libre y por lo tanto el Mallorca podría incorporarle si convence al técnico Luis García Plaza. El último equipo del ex internacional francés fue el Rennes, del que salió el pasado verano. Durante el Otoño se estuvo ejercitando con el que fue su equipo, el Olympique de Lyon.

Sorprende ver a un futbolista de su trayectoria, a sus 31 años, sin equipo. El jugador ha militado además en el Guingamp y tuvo una experiencia fuera de Francia en el Calcio, en la Roma. De los inferiores del Olympique de Lyon dio el salto al primer equipo, ha sido internacional en cinco ocasiones.

Se desconoce en qué estado llega Grenier, el club ha informado de que se incorpora a los entrenamientos y podría ser nuevo jugador bermellón: "Clement Grenier (Annonay, Francia, 1991), exjugador entre otros equipos de Stade Rennais, Olympique de Lyon o AS Roma, e internacional 5 veces con la selección de Francia, se incorpora a los entrenamientos del RCD Mallorca con vistas a una posible incorporación para reforzar el centro del campo del club".

Aunque es centrocampista, puesto en el que el equipo se ha quedado sin una pieza importante por la lesión de Galarreta, es aún más ofensivo que el eibarrés y en su trayectoria ha demostrado tener gol. En 198 partidos en la Ligue 1 ha marcado 26 goles. En la serie A italiana sólo jugó seis partidos en la 2016-17.

Es el segundo caso de jugador libre de gran trayectoria que llega a los entrenamientos del RCD Mallorca tras el de Daniel Sturridge. En el caso del británico no salió bien y el jugador no convenció a pesar de estar varios meses. Este caso es diferente porque no hay tiempo para esperar, o es rendimiento inmediato o no puede quedarse en pleno tramo final.