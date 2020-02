El RCD Mallorca incentiva a los abonados que no puedan ir para que cedan su asiento ante el Alavés

Es un duelo capital para detener la caída libre en la que está el RCD Mallorca. Una victoria en tan solo diez jornadas ha propiciado que los bermellones hayan sido alcanzados por sus rivales y caiga en posición de descenso. Los bermellones tienen un duelo ante el Alavés de vital importancia.

El horario marcado para el sábado por la Liga no es el mejor desde luego, a las 13h, en un día en el que hay muchas complicaciones para las familias para poder acudir al Estadio. Día de compras, de partidos de deporte base, etc. De ahí que el RCD Mallorca se haya propuesto incentivar a los abonados que no puedan acudir con la campaña "libera tu asiento".

El RCD Mallorca pide a sus más de 16.000 abonados que si no pueden acudir al encuentro que liberen su asiento para que se pueda vender la entrada. Así, para inventivar esta cesión del asiento pagará el 25% del precio de la entrada al abonado por liberar su asiento. El Club da de plazo hasta el viernes a las 15h y pide que se envíe un correo a la siguiente dirección: taquillas@rcdmallorca.es

El problema que tiene el RCD Mallorca es que tiene pocas entradas a la venta debido a la gran cantidad de abonados que tiene,pero si los abonados no acuden primero se quedan asientos vacíos y en segundo lugar se priva a otros aficionados que puedan estar interesados.

Habrá que ver si hay alguna acción más preparada para acompañar al equipo este sábado, probablemente haya recibimiento al equipo dos horas antes del encuentro.