El RCD Mallorca homenajea a los medallistas olímpicos

Rudy Fernández fue el gran protagonista en la previa del RCD Mallorca-Real Madrid con su saque de honor y el aplauso de Son Moix. Tras la retirada del alero mallorquín, un jugador ya legendario por todo su historial, qué mejor ocasión que el duelo entre su equipo de corazón, en el que jugó y del que es seguidor desde siempre, el RCD Mallorca, y su equipo de toda la vida profesional, el Real Madrid, con el que ha conquistado sus mejores éxitos.

Pero los homenajes no acabarán ahí en Son Moix. Y es que han pasado muchas cosas este verano y entre otras ver de nuevo en el cajón de unos Juegos Olímpicos a varios deportistas de estas islas que han dado gloria al deporte español. Se trata de los medallistas olímpicos. Han sido tres de Baleares los que han subido al podio. La plata del baloncesto 3x3, Juana Camilion, el piragüista Marcus Cooper, abanderado del equipo español y triple medallista olímpico ahora con el bronce en el K4 500, y el último en conseguir un metal, el también piragüista Joan Toni Moreno,quien en sus primeros juegos se ha colgado el bronce en el C2 500.

Juana Camilion sigue activa con el equipo nacional tras la medalla olímpica, ya que acaba de ganar con España el torneo de las series mundiales de 3x3 en Bakú (Azerbayán)

Animación con música estridente.-

Los tres medallistas serán los protagonistas en la previa del Mallorca-Sevilla este martes 27 de Agosto a las 19, con el homenaje que les rendirá el club. Unos prolegómenos a los que el RCD Mallorca le da gran importancia, ya que se pretende una experiencia más amplia que el partido de fútbol, atraer al público antes al estadio, que haya diversión y también más consumo.

El concepto del deporte profesional más cercano a la cultura estadounidense que desde el principio han querido los propietarios del RCD Mallorca. Es algo ya muy extendido también en Europa, no hay que irse muy lejos ya que países como Alemania o Inglaterra tienen desde siempre toda una cultura de día de partido.

En España poco a poco se va introduciendo este concepto, aunque en muchas ciudades la diversión, el tapeo y la tertulia está en los alrededores de los estadios y la gente entra tarde al campo. Los clubes como el RCD Mallorca poco a poco intentan atraer a ese público antes para que el ambiente y el consumo lo tengan en el propio Estadio.

En este sentido, hay un prepartido musical en Son Moix que acaba con los fuegos y los dimonis. Esta temporada, afortunadamente, han cambiado el número musical, abandonando el Carmina Burana del que había hartazgo. En el último partido fue el "We Will Rock You" de "Queen" el fondo para la presentación de los jugadores.

Sobre lo que más quejas hay es sobre el volumen de las actuaciones musicales previas, por ejemplo de DJ, con un sonido demasiado alto que impide cualquier conversación en Son Moix.