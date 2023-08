El RCD Mallorca ha hecho un fichaje inesperado. El portero Iván "Pichu" Cuéllar llega al Mallorca para reforzar una portería de la que saldrá el canterano Pere Joan, seguramente cedido. Con Rajkovic y Greif y tras la salida de Leo Román para buscar minutos en calidad de cedido en el Oviedo, parecía que el tercer portero podría ser un canterano.

Finalmente la apuesta no ha sido esa y a petición del técnico Javier Aguirre, incorpora a un portero experimentado, de 39 años, y que hizo una temporada más que aceptable en el Sporting el pasado curso, disputando 25 partidos. Cuéllar llega en teoría como tercer portero ante dos guardametas como Rajkovic y Greif, pero de estar sin equipo a recalar en un vestuario de Primera División, sin duda el extremeño estará satisfecho. El técnico bermellón confía en Cúellar como portero y también como líder de vestuario tras su experiencia en el Leganés. El meta acumula 204 partidos en Primera División y 198 en Segunda.

En lo que no hay ningún avance por ahora es el fichaje del central, el club no ha conseguido avanzar en ninguna operación cuando restan cuatro días para el cierre del mercado de fichajes. La opción de Montes es muy difícil porque el Espanyol no lo quiere ceder y pide 10 millones de euros.