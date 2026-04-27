El RCD Mallorca evita posición de descenso por ahora tras su decepcionante derrota ante el Alavés: "Hay que sacar la hombría en este mes"

El nefasto segundo tiempo del RCD Mallorca en Mendizorroza le ha salido caro, un paso atrás en el rendimiento que se vio agravado en la clasificación por la victoria del Elche en Oviedo y que pudo ser peor de haber ganado el Sevilla en Pamplona.

El Sevilla iba ganando en El Sadar con gol de Maupay, aunque finalmente Osasuna remontaba y marcaba de hecho el gol de la victoria en la última jugada del partido con un remate de Catena. El resultado de Pamplona evita que el Mallorca vuelva a estar en posiciones de descenso, con 35 puntos está a uno de los hispalenses que están en descenso.

Los bermellones volvían a desaprovechar una ventaja fuera de casa, ha sido así en los tres partidos con Martín Demichelis, en tres salidas sólo un punto, manteniendo el nivel paupérrimo del Mallorca lejos de Son Moix esta temporada. Ya es el peor equipo fuera de casa tras la victoria del Elche en Oviedo, con tan solo seis puntos.

El Mallorca parecía encarrilar el partido con el gran gol de Jan Virgili en su primera titularidad con Demichelis, aunque el equipo no acababa de encontrarse bien en Mendizorroza, no se veía el equipo dominador de otros encuentros. No se vio el Mallorca ni de Pamplona ni de Elche, donde pese a perder el equipo tuvo mejores sensaciones.

Todo empeoró en la segunda parte, el Alavés puso una marcha más y empezó a ganar los duelos, el Mallorca no fue ese equipo agresivo en la recuperación del balón, fue pasivo y además no era capaz de encontrarse con balón. Nada que ver con los partidos anteriores. Había apostado Demichelis por recuperar a Mascarell en medio campo aunque metiéndose como tercer central sin balón, para contrarrestar los balones directos a los puntas, Toni Martínez y Boyé, aunque éste se lesionaba nada más empezar y entraba el ex bermellón Ibra Diabaté. David López ocupaba el centro de la zaga junto a Valjent y en el ataque era Virgili tras probar a Asano ante el Valencia.

El partido empezó a desequilibrarse por esa falta de agresividad sin balón y el duelo en la banda izquierda, en la que Ángel Pérez encontraba uno contra uno ante Mojica. Así se generó el 2-1, aunque antes hay que poner en el debe del Mallorca y su portero un gol muy fácil en el córner que remataba Toni Martínez, en el área chica, con Leo Román metido en la portería.

No hubo plan B en el Mallorca, Demichelis intentó potenciar el medio campo metiendo a Morlanes por Torre, después surtir de balones el área situando a Abdón junto a Muriqi, cambió los laterales, nada surtió efecto, no hubo reacción en absoluto, el Mallorca recordaba al anterior a la llegada del técnico argentino y ahora deben afrontar otro duelo directo ante el Girona el viernes, tres puntos les separan.

Algo que se repite es la forma de encajar goles, el Mallorca es de los más goleados de Primera, lo que evidencia un mal crónico. Se había corregido ligeramente con Demichelis incluso con una portería a cero el día del Rayo. "Modificar de aquí hasta el final, los intentaremos, corregiremos. Intentaremos ser mejores de atrás para adelante. Mejorar lo físico, tampoco hay tiempo, somos los que somos, hemos tenido bajas importantes, lo vamos a pelear. Vamos a trabajar con armonía, con unión, es el camino, duele la derrota, hay que crecer en la derrota. Lo que no suma puntos suma experiencia, hay que sacar la hombría en el mes que queda".

El técnico tiene claro que no fueron ellos mismos en la segunda parte: "no fuimos nosotros, mucho más cuando te pones en ventaja, hay que aprender. No digo que deban disfrutar de tener tranquilidad por lo que nos estamos jugando y sonreír, pero sí hay que aprender a defender, sacar los colmillos, hay que se agresivos. Te pones en ventaja y portería a cero y desde ahí crecer. Pero no se defiende en el último tercio sino en todo el campo, hay que ver cómo el rival nos llevó hacia atrás sin modificar prácticamente nada".

El técnico se reconocía enfadado: "estoy enojado porque hay que ser malo, más agresivo, hay que ser intenso y dejar todo. Estamos regalando tiempo y no estamos para regalar absolutamente nada"