El RCD Mallorca estaría en puesto europeo de no ser por sus malos finales (y podría haber sido peor)

Donde está el Rayo. Ahí estaría el RCD Mallorca en este momento con 20 puntos de no haber sido por los seis puntos que ha dejado escapar incomprensiblemente en los minutos finales de encuentro en las últimas seis jornadas. En este momento el RCD Mallorca tiene 14 puntos y es el duodécimo empatado con el Espanyol. Perdió un punto en el final de encuentro ante Osasuna, perdió otro punto en Anoeta, dos en Mestalla y otros dos en Cádiz.

Los bermellones acusan el síndrome de los últimos minutos, algo que no se puede explicar futbolísticamente hablando y que tiene que ver más con los miedos de la profecía autocumplida. Un refuerzo psicológico es más que necesario para gestionar mejor los cierres de partido y dar carpetazo a un encuentro. Es algo que el propio entrenador Luis García ya ha reconocido que se está trabajando porque ha sido algo crónico, algo que se repite en cada partido. Es llegar a los últimos minutos y saber que algo pasará en contra, una y otra vez se repite la historia. Un Mallorca que va por delante, que ha jugado durante largo rato muy bien al fútbol, pero que empieza a hacerse pequeño a medida que se acerca el final, saben que les va a ocurrir y les ocurre.

Los aficionados mallorquinistas lo saben. Cada uno lo lleva como puede. Algunos dejan de ver el partido cuando faltan diez minutos, no quieren sufrir más. Algunos juran y perjuran que no van a ver un nuevo partido en una larga temporada, aunque sucumben al encuentro siguiente. No lo pueden remediar, son del Mallorca.

Pero la zona pánico se ha convertido en una obsesión, los jugadores no saben ni qué decir ya. Hace pocos días Antonio Sánchez decía en Deportes Cope que lo ocurrido ante el Sevilla y encuentros anteriores no les iba a pasar muchas más veces. Pues a la siguiente así ha sido. En Cádiz lo mismo, un penalti grotesco, evitable, absurdo de Joan Sastre y Negredo empataba en el descuento.

Pero lo más increíble es que la cuenta negativa de la "zona pánico", que empieza sobre los minutos 80 de partido, es que podría haber sido peor. El Mallorca ha perdido seis puntos en las últimas seis jornadas de liga, pero es que podría haber perdido ¡nueve!

Repasemos sino lo ocurrido contra el Levante. Ganaban 1-0 pero en el minuto 83 el colegiado pitaba penalti por una mano accidental, aleatoria sin ninguna voluntariedad, de Mboula. Ya saben que ahora en las áreas hay que saltar sin brazos. Penalti que se encargaba de lanzar Morales. Reina se lanzaba donde tocaba y paraba dando la victoria a su equipo. De haber marcado Morales el Mallorca se hubiera dejado dos puntos, y quién sabe si los tres porque el Levante le hubiera marcado quizá en el descuento perfectamente.

Y no hay que olvidar lo ocurrido en el final de partido contra el Sevilla. Con empate a uno y en el tiempo de descuento, despiste de Maffeo en la derecha y Fernando controlaba el balón para centrar a Ocampos que anotaba el 1-2. Era la maldición mallorquinista una vez más.

Sólo que esta vez la virgen de Lluc apareció obrando un milagro. Fernando había controlado el balón con la mano voluntariamente y tras la revisión del VAR se anulaba el gol. Se sumaba un punto. Total, tres puntos menos podría tener el RCD Mallorca en este momento, hubiera perdido nueve puntos en los minutos finales en las últimas seis jornadas, lo que le situaría muy cerca del descenso.

Mientras tanto, al RCD Mallorca no le queda más remedio que trabajar de verdad en el aspecto psicológico y táctico para que no le siga ocurriendo lo mismo. Y hoy pendiente del Comité de Competición.