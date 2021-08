El RCD Mallorca espera conocer hoy el aforo definitivo para el estreno liguero ante el Betis

Es un sinvivir para el RCD Mallorca pero sobre todo para los aficionados bermellones que se sacaron su abono para esta temporada, ya fuera renovando el de la pasada temporada en la que no pudieron acompañar a su equipo en el Estadio, o bien los nuevos abonados. En total son cerca de 14.000 abonados los que tiene el club y ahora nadie sabe cuánta gente podrá sentarse en las gradas del Visit Mallorca.

El club se verá obligado a hacer un sorteo entre sus socios para elegir quiénes son los agraciados con su asiento para ver el retorno del equipo a Primera División y ante la visita del EuroBetis, un estreno nada sencillo. Las últimas noticias apuntaban a unos 8.000 aficionados, pero depende de la consejería de salud balear, que está siendo bastante restrictiva en lo referente a competiciones deportivas.

Máxime después de los fiascos con otros eventos que han tenido lugar en Baleares y que originaron brotes importantes, como conciertos sin medidas sanitarias. Los aficionados al deporte en general y en concreto esta semana los del Mallorca se muestran muy molestos por las restricciones para acudir a los partidos mientras se suceden aglomeraciones de fiestas por toda la isla y que son visibles en algunas calles de las zonas turísticas.

El Govern obligará a llevar mascarilla, también a presentar el famoso y polémico pase sanitario que muestre vacunación, test negativo o haber pasado la enfermedad. Medida la del pase que está siendo suspendida en algunas comunidades por los tribunales de Justicia par acceder a bares o restaurantes, por la colisión con los derechos de las personas, el derecho a la privacidad y protección de datos. Algunos tribunales ya han estimado que no ha lugar a la exigencia de este pase sanitario, que no está justificado cuando el estar vacunado no es garantía de no tranmisión del virus, como está ya más que acreditado oficialmente. Los tribunales estiman que una medida que no garantiza la no transmisión del virus no se puede exigir para acceder a cualquier lugar, y además los tribunales estimaron que colisiona esta petición con los derechos de protección de datos.

Sin embargo, por ahora ningún tribunal ha parado esta medida del Govern, tampoco ha actuado la Fiscalía de oficio ni ningún colectivo ha demandado al Govern pidiendo la suspensión de esta medida para el acceso a las competiciones. Sí ocurrirá probablemente con la medida anunciada por el ejecutivo que preside Francina Armengol en cuanto a la obligatoriedad de vacunación para todos los deportistas que quieran participar en competiciones deportivas a partir de 12 años. Ya hay clubes que están dispuestos, si bien aún no es real puesto que sólo fue un anuncio de palabra, a pedir amparo judicial.

Mientras los aficionados bermellones aguardan noticias, el Moviment Mallorquinista acaba de anunciar un recibimiento al equipo el sábado en la puerta 0 del Estadio. El técnico Luis García pide a los seguidores que los que puedan ir que lo hagan y que les animen a tope porque va a ser una temporada de mucho sufrimiento.





?? REBUDA!



???Dissabte 14 d'agost

?? 17.30 hores

??Porta 0 de Son Moix???



Vos esperam! ??????? @RCD_Mallorca