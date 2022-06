El RCD Mallorca despide a Reina y Salva Sevilla ante la afición este jueves

El RCD Mallorca al fin podrá despedir a dos de sus capitanes y jugadores fundamentales en los últimos cinco años. Manolo Reina y Salva Sevilla han accedido a despedirse de la afición con la tranquilidad de haber dejado al Mallorca en Primera y con un ciclo en la isla que ha sido muy intenso e importante en sus carreras durante cinco años.

Los jugadores no pudieron despedirse de la hinchada, tan solo de los que viajaron a Pamplona para el final agónico de temporada. El final de partido sonó a despedida de Salva Sevilla, sus compañeros animaban a un Salva emocionado en el césped de El Sadar. Ambos jugadores se habían hecho fotos de despedida en Son Moix junto a sus familias tras conseguir la victoria ante el Rayo en la penúltima jornada.

Este jueves a las 19:30h podrán despedirse de todos aquellos aficionados que así lo quieran. Será en el Estadio de Son Moix con el acto homenaje que ha preparado el Mallorca. Los aficionados podrán acceder a la tribuna cubierta para dar las gracias a los dos capitanes.

Salva Sevilla acaba de ser presentado como jugadsor del Deportivo Alavés, como le ocurriera en Mallorca le han preguntado por su estado y su motivación a los 38 años. Salva no titubea y como siempre, su mensaje es de ilusión y de motivación por el nuevo reto: "esto me pasó en Mallorca también el primer día. Estoy muy tranquilo , sé cómo vengo, sé en las condiciones que vengo y lo que me gusta el fútbol, la pasión, lo que disfruto, es la profesión más bonita y soy un privilegiado .Quiero alargarlo pero nunca me voy a arrastrar por los campos. Lo que mandan son los entrenamientos, los partidos, la estadística. También digo que esto no es cosa de Salva Sevilla sino de todos, soy un jugador más".

El centrocampista ha señalado a Luis García obviamente como artífice de su llegada, además del director deportivo del Alavés Sergio Fernández.En sus palabras se deduce que el jugador necesitaba sentirse valorado, que le quisieran, algo que no ha sentido el último año por parte de la planta noble del Mallorca "El mister me conoce muy bien personal y futbolísticamente, hemos estado casi dos años juntos, hubo una conexión brutal, somos parecidos, pensamos igual. Me comentó si tenía esa disponibilidad, todo ha sido muy fácil y my rápido. Tenía seis o siete equipos muy importantes también. La llamada de Luis García me convenció, también le agradezco a Sergio sus ganas. No valoro lo económico tan solo sino las ganas de que estuviera aquí. Estoy muy contento"