El RCD Mallorca no ha decidido si fichará un tercer portero

Nadie duda de que el RCD Mallorca tiene muy bien cubierta la portería con Rajkovic y Greif, ya era así la pasada temporada con el añadido de toda una promesa del club como Leo Román. Pero en lo personal fue una temporada difícil tanto para Greif como para Leo por no disponer apenas de minutos.

En el caso del eslovaco se trata de una apuesta del club en su día y al que una dolencia de espalda le ha hecho vivir una pesadilla desde su llegada a la isla. Solucionado el problema y tras un año en blanco, la pasada temporada sí fue un jugador más de la plantilla pero con muy pocos minutos, apenas en la Copa del Rey y la penúltima jornada de liga, ante el rendimiento intachable de Predrag Rajkovic.

Greif dio a entender que necesitaba jugar y que debía hablar con el club sobre lo mejor. No descartó por lo tanto ningún escenario pero es difícil que salga ya que lleva demasiado sin jugar. La cesión de Leo Román al Oviedo fue una decisión oportuna tanto para el club como para el joven portero ibicenco, internacional sub 21, que no puede estar sin jugar otra temporada.

En esta pretemporada los canteranos Pere Joan García y Álex Quevedo están trabajando junto a Rajkovic y Greif. De esta forma el técnico Javier Aguirre puede comprobar en el día a día lo que le pueden dar estos jóvenes porteros, el mallorqu´ni Pere Joan tiene 21 años, mide 1:96m, la temporada pasada jugó en Segunda RFEF con el B. El menorquín Álex Quevedo tiene 19 años y mide 1:91m, la temporada pasada siendo juvenil defendió la portería del Mallorca B en nueve partidos en Segunda RFEF.

¿Qué hará el club? por ahora no hay ninguna decisión tomada. El club no ha decidido por ahora fichar un tercer portero y se considera una buena solución que el tercer portero sea un canterano si le ofrece garantías al técnico Javier Aguirre. El entrenador no ha hecho ninguna petición expresa al respecto, así que es probable salvo cambio de opinión que sea esta la solución.

En cuanto al mercado de fichajes el club quiere hacer al menos cuatro fichajes, faltan dos delanteros, centrocampista y central. Ahora mismo la plantilla es muy corta. Otra decisión que hay que tomar es sobre Javi Llabrés, tras regresar de su cesión del MIrandés. Habrá que ver si convence a Aguirre para tener espacio en la plantilla o sale cedido, lo mismo con Gayá.

Hoy precisamente juegan los bermellones, cuarto amistoso de la pretemporada y primero en la isla, será en Sa Pobla en el tradicional Torneo de la Agricultura, a las 19:30h ante el Poblense.