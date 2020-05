Raúl Casañ ve "imposible" tener aislados a los jugadores más días

Aunque los equipos ya han empezado a entrenar para preparar el 'play off' exprés que se va a disputar para dilucidar quienes ascienden a Segunda División y Segunda B esta temporada, siguen llegando voces críticas de algunos de esos equipos de la Segunda B y la Tercera División en torno a la circular enviada por la Real Federación Española de Fútbol acerca, precisamente, de lo que debían hacer y no hacer los clubes participantes durante el tiempo que dure la competición que se disputará, salvo sorpresa mayúscula, en las instalaciones del Pinatar Arena.

Más allá de la lógica indignación, ahora matizado ya dicho punto por la propia RFEF tras el revuelo, que causó el hecho de que el máximo organismo del fútbol español indicase que los clubes participantes debían asumir la responsabilidad de lo que pudiera suceder en el torneo en el caso de una emergencia sanitaria durante el mismo eximiendo así a la propia federación de cualquier culpa, otro de los puntos que ha causado más desencuentro es el de la recomendación del organismo federativo de evitar que los jugadores participantes en el torneo tengan vida social durante ese tiempo.

Raúl Casañ, entrenador de la Peña Deportiva, equipo participante en el 'play off' apuntó ayer en Deportes Cope Mallorca que esa posibilidad es cuanto menos irreal. "Eso es imposible y más en equipos de Segunda B y tercera que tienen a jugadores que también trabajan y tienen que hacer vida normal. Si hay unas medidas para la sociedad que permite ir a bares y reunirse... Creo que a partir de eso, porque aquí en Baleares ya serán incluso quince personas, hay que tener conciencia cada uno y saber que medidas a tomar, que se puede hacer y que no se puede hacer", explicó el técnico de la Peña que fue además claro con la RFEF. "Están exigiendo mucho y dando poco", apuntó sobre las distintas indicaciones de la federación en torno al 'play off'