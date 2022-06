Rafa Nadal a los alumnos: "Fracasar sólo es malo si no sabéis cómo levantaros y volver a pelear"

Estos días de Junio suelen ser ajetreados para Rafael Nadal Parera. A la enorme cima de Roland Garros, consiguientes compromisos con medios de comunicación y patrocinadores, se ha unido el trajín con su lesión y empezar el tratamiento de radio frecuencia en el pie izquierdo, y el tradicional fin de curso de los alumnos de la Academia en Manacor, con los que comparte cada año la clausura.

En esta ocasión ha invitado a Ricky Rubio para compartir tan señalada jornada en la Academia. Nadal se dirigió a los alumnos con una auténtica lección de vida fruto de una carrera sin parangón llena de aprendizaje continuo y mejora. En esa línea quiso el tenista dirigirse a los alumnos:

"Me gustaría incidir en que los grandes objetivos en la vida no se consiguen de un día para otro sino luchando y aprendiendo de las caídas. Estoy convencido de que váis a ser grandes profesionales y lo más importante, buenas personas. También os digo por experiencia que también en el camino os váis a encontrar con dificultades en el camino que no esperabais y decepciones que os harán dudar de todo. Son estos momentos en los que os debéis apoyar en vuestra familia, vuestros amigos y personas de confianza que os recordarán cuáles eran vuestros sueños y vuestros objetivos para volver a soñar con ellos".

Nadal dejó claro que los éxitos no llegan solos y reivindicó la importancia del aprendizaje, la aceptación, la constancia y la lucha: "Fracasar sólo es malo si no sabéis cómo levantaros y volver a pelear. A veces caeréis una vez y otra vez. Es entonces cuando tenéis que ser humildes y aceptar que las cosas no salen como queremos. Por eso, en una sociedad que demasiadas veces se inclina por las cosas a corto plazo prefiero reivindicar dos virtudes que parecen estar un poco pasadas de moda: la humildad y la perseverancia. Si sois pacientes y tenéis la persistencia y optimismo necesarios para no rendiros tendréis mucho ganado en esta vida. También digo que las virtudes no llegan de inmediato, también hay que trabajarla en la actividad cotidiana. Siendo puntuales, entrenando lo que toca, estudiando cada día, teniendo respeto y obdeciencia a vuestros padres, generososo con vuestros amigos, tolerantes con los que os rodean, son esas pequeñas cosas las que al final marcan la dferencia".