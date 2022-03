Rafa Nadal ha perdido la final de Indian Wells ante el estadounidense Taylor Fritz, en un torneo en el que estaba teniendo de nuevo una racha triunfal que le ha llegado a ampliar hasta 20 el número de victorias con las que ha arrancado la temporada 2022. Es su mejor arranque. A pesar de sufrir ante Carlos Alcaraz y ganar a la joven promesa en tres sets, en la final no ha podido dar lo mejor de sí mismo por unas extrañas molestias en el pecho que ya se iniciaron ante Alcaraz y que según ha explicado Nadal han sido intensas en la final.

El mallorquín ha tenido mala cara durante todo el partido contra Fritz y tras el encuentro ha explicado lo que ha sentido durante el partido y que ha precisado asistencia médica: "Todo lo que puedo decir es que respirar es difícil para mí. Cuando intento respirar es doloroso y muy incómodo. No sé si es algo en las costillas, no lo sé aún. Cuando respiro y cuando me muevo es como si tuviera una aguja adentro todo el tiempo. Me hace sentirme un poco mareado porque es doloroso. Es un tipo de dolor que me limita mucho. No es solo por el dolor: no me siento muy bien porque me afecta a mi respiración".

Sin embargo, el manacorí no ha querido extendense en sus molestias porque odia que suene a excusa de una derrota su estado físico, es algo por lo que ya ha pasado durante su carrera en diferentes lesiones que ha padecido, y detesta que suene a coartada para explicar una derrota. Por ello, Nadal explicaba ante los periodistas que "no es el momento de hablar de esto, honestamente. Incluso si es obvio que no podía hacer las cosas normales hoy. Es una final. Lo intenté. Perdí contra un gran jugador. No es el día de hablar de qué pasa conmigo. Es su día y no necesitamos esconderlo con mis comentarios".

Finalmente, Rafa Nadal, que no participará en Miami y que lo siguiente que tiene ya es la gira de tierra que arranca en Montecarlo el día 10 de Abril, decía que "honestamente, estoy triste porque no fui capaz de competir. Lo único que me preocupa ahora es qué está pasando ahí (en el pecho), qué tengo que hacer para recuperarme y cuánto va a tardar".

Es obvio que Rafael quiere saber con precisión qué ha tenido porque parece algo que nunca antes había sufrido, así que habrá que esperar a las diferentes exploraciones médicas que se le hagan para que decida si sigue con su calendario previsto o hay algún cambio.