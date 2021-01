Rafa Nadal: "Cuando vinimos a Australia ya sabíamos que las medidas serían estrictas"

Rafa Nadal se encuentra en Australia llevando a cabo la preparación para el Open de Australia y cumpliendo con los protocolos estipulados por la organización por la pandemia de COVID19. El jugador balear, en una entrevista concedida a la CNN relata como está viviendo la situación y explica su punto de vista tras las críticas de varios compañeros por las duras medidas restrictivas impuestas en Australia. "Es una situación diferente a la habitual pero al menos estamos aquí y vamos a poder jugar. El mundo está sufriendo en general y creo que no podemos quejarnos. Tan sólo podemos agradecer al tenis australiano y a la gente de Australia que nos acojan y hayan dejado que vengamos porque sé que han vivido con restricciones muy duras durante michos meses", explica el tenista de Manacor.

Sobre las críticas de sus compañeros indica Nadal que "está claro que no es la mejor situación y yo lo siento por ellos pero cuando vinimos aquí sabíamos que las medidas iban a ser muy estrictas porque el país lo ha hecho realmente bien. Australia ha sido un ejemplo para todos. Es normal quejarse pero, por otra parte, cuando tienes una perspectiva más amplia de lo que sucede en el mundo puedes decir 'ok, no estoy feliz por estar cerrado en mi habitación sin poder hacer mi vida normal y entrenar' pero también puedes ver que en el mundo hay personas perdiendo a sus madres y padres sin tener la oportunidad de despedirse de ellos y eso está sucediendo en mi país, por ejemplo"

De hecho Nadal apunta que "personas cercanas a mi han vivido este tipo de situaciones. Cuando ves situaciones así debes intentar ser un poco más positivo