La Rafa Nadal Academy acoge la quinta edición de Más que Tenis

La quinta edición del proyecto Más que Tenis (More Than Tennis) se celebrará este fin de semana en la Rafa Nadal Academy by Movistar; entre los días ocho y diez de Noviembre este evento reunirá a un centenar de deportistas con y sin discapacidades de diferentes lugares de España y también de Hungría e Italia.

Este encuentro nacional, que se realiza cada dos años, está promovido tanto por Special Olympics España como la Fundación Rafa Nadal; el viernes 8 se celebra la inauguración del evento con una ceremonia a las 20 horas pero antes ( a las 16h) ya dará comienzo la competición. El sábado, desde las 10 hasta las 20 horas, se dedicará a la competición y a que los chicos se conozcan más y hagan nuevas amistades. El domingo 10 el encuentro concluirá; tras una mañana de competición entre las 13 y las 14 horas tendrá lugar el acto de clausura.

Más allá del campeonato, lo más importante es que durante esos días de celebración personas apasionadas del deporte con discapacidad intelectual podrán disfrutar de un rato agradable con otros chicos en un ambiente de respeto y cercanía donde lo primordial será transmitir los valores fundamentales del deporte como la humildad, la constancia,etc. Todo ello mientras refuerzan los hábitos saludables y mejoran su autoestima, su sentimiento de pertenencia e integración en la sociedad.