La montaña rusa de emociones de los últimos años es el eje central de la campaña de abonados del RCD Mallorca que ha comenzado este viernes 18 de Junio. "¿Isla de la calma? lo intentaremos" reza el mensaje final del video en el que el protagonista es el presidente Andy Kohlberg y un chequeo médico.

El electro del presidente presenta resultados extraordinarios a ojos de la cardióloga que le examina y ésta le pregunta si le han pasado cosas últimamente. El gesto del paciente Kohlberg en la camilla es el de encogerse de hombros. La doctora no sabe a quién está atendiendo pero entiende todo cuando habla con una colega. Los resultados del presidente coinciden por lo visto con los de un montón de pacientes que han tenido con resultados parecidos, en referencia a los mallorquinistas que han sufrido y disfrutado en los últimos años.

Desde 2017 el RCD Mallorca no ha tenido un año de calma, porque esa temporada se desciende a Segunda B, todo un shock para el club y su afición tras casi 40 años. Desde entonces dos ascensos consecutivos hasta Primera, un descenso a Segunda A y un nuevo ascenso a Primera. Es decir en cinco temporadas, tres ascensos y dos descensos, ni qué decir tiene que es demasiado para el corazón.

El RCD Mallorca quiere una temporada tranquila, lo que falta por ver es si tiene los mimbres para que así sea, que daría como resultado la permanencia en Primera División. Por ahora el club no ha hecho ningún fichaje. Lanzar la campaña de abonados sin no haber alimentado la ilusión todavía no es fácil, pero el club se ha visto obligado a lanzarla ya para respetar los plazos.

Desde hoy y hasta el 11 de Julio hay de plazo para las renovaciones, cambios de ubicación entre 14 y 18 de Julio, nuevas altas a partir del 20 de Julio.

Los precios lógicamente han subido con el regreso a Primera. Los 12.500 abonados de la pasada temporada que no pudieron acudir al estadio tenían derecho a devolución del 30% pagado o a descuentos. Estaban exentos los que sí pudieron asistir a alguno de los dos últimos partidos de liga.

Precios:

Grada Sitjar renovación 130 euros, alta 180. En Sol 315 euros la renovación, 475 el alta. Tribuna 485 euros, altas 685. Hay descuentos para categoría infantil, sub 21 y mayores de 65. El aumento respecto a la pasada temporada en Segunda en la propuesta de precios es significativo con el retorno a Primera. La propuesta de la pasada temporada quedó sólo en eso por jugarse sin público y los abonados adquirieron el 30% del abono en espera de poder acudir en algún momento. Los precios iniciales fijados en Segunda fueron en Sitjar 110/140; en Sol 200/255 y en Tribuna 335/395.

En el spot se ha estrenado el presidente Andy Kohlberg,habitualmente poco expresivo y reservado.