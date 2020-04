El presidente de la FBIB manda un mensaje de ánimo y calma a los clubes

Miquel Bestad ha tratado hoy de lanzar un mensaje tranquilizador y de ánimos a los clubes de las islas mediante una carta que la propia Federación Balear de Fútbol de las Islas Baleares ha publicado en su página web y que reproducimos a continuación:

En primer lugar, deseo de corazón que tanto tú, como tus familiares y el resto de miembros de tu club se encuentren bien de salud en estos momentos tan complicados, debido a la propagación de esta pandemia que tanto angustia a todo el mundo.En segundo lugar, quiero decirte que son varios los presidentes de clubs que me han trasladado su parecer, preocupación y han aportado su punto de vista para buscar la mejor solución respecto al fútbol. Nuestra pasión, que por ahora está parada por completo en lo que respecta a toda competición y entrenamientos por el estado de alarma. A todos ellos, agradezco profundamente su iniciativa.

Debo decirte, tal y como he comentado telefónicamente con muchos presidentes, que la FFIB que presido trabaja incansablemente con el fin de estar a disposición de todos los clubs y federados si precisan de cualquier gestión. Estamos teletrabajando al 100% y todos los responsables de los departamentos están localizables en todo momento. En ese sentido, mi comunicación con la RFEF y con las autoridades sanitarias es constante. Sabemos, porque así me lo ha hecho saber el presidente Luis Rubiales, que trabajamos con varios escenarios posibles en el calendario y que el objetivo es retomar la competición, siempre que el Gobierno lo permita.Porque ahora, convendrás conmigo en que la salud está por encima del fútbol, por encima de improvisaciones, premuras, especulaciones o hipótesis. Del cómo evolucione esta pandemia dependerá el retorno a la normalidad de nuestra sociedad y, por ende, de nuestro fútbol.

Es verdad que el fútbol regional, amateur y base depende de cada federación territorial, pero tal y como explicó en rueda de prensa el presidente Luis Rubiales hace unos días, nuestro fútbol es una estructura de competición piramidal y, al final, las competiciones profesionales, acaban repercutiendo en el fútbol regional en lo que respecta a ascensos y, lógicamente descensos. Tanto la UEFA, como la RFEF, como nosotros, la FFIB, buscamos la mejor solución posible, siendo conscientes de que este escenario tan extraordinario, dramático, cambiante y global que vivimos, tal vez obligue a tomar decisiones que no contenten al 100% a todos los clubs. Por eso, pensamos que lo mejor es reanudar la competición si las garantías sanitarias son máximas. Pero el cuándo y el cómo lo desconocemos.

Muchos clubs hacen sus propias propuestas, algunas de ellas totalmente antagónicas. Cada club piensa en su particularidad, porque es humano, y es la FFIB la que piensa en todos.No será la FFIB quien aumente esa sensación de dudas ni hará cábalas futuribles mientras no tenga la resolución final. Escuchar las opiniones de los clubs es una obligación de la FFIB, pero también lo es no hacer ningún anuncio hasta que nada sea oficial.Soy sensible a la preocupación de los clubs modestos y amateurs respecto a sus cuentas y su situación económica. También entiendo a los clubs que desean retomar la competición para devolver la ilusión a los niños, que desean, tras un curso escolar y deportivo suspendido de forma abrupta, volver a su entorno de amigos, de actividad física y de valores. Es una problemática global que tendremos que resolver entre todos, ayudando siempre que sea posible.

No podemos predecir ni planificar algo que desconocemos. Tal y como informamos en nuestra web y redes sociales y, por carta a todos los clubs, el Govern de les Illes Balears, de la mano de la Direcció General d’Esports, ha suspendido como mínimo toda competición deportiva hasta el 30 de abril. Aún no sabemos si se ampliará más tiempo. Por tanto, la FFIB no puede planificar porque es la autoridad sanitaria quien tiene la competencia y dirá cuándo se puede jugar. Desde luego nuestra idea es volver a competir, pero preferimos trabajar internamente antes que lanzar un mensaje que no podamos garantizar.Porque retomar el fútbol traspasa nuestras competencias ahora mismo. Gobierno y organismos del fútbol iremos de la mano. Siempre he procurado que todo el mundo se sintiera escuchado y desde luego, en este contexto complicadísimo, no será menos.Si te pido, presidente, que aun entendiendo la preocupación e interés común de todos en conocer qué pasará, tengamos muy presente que ahora mismo ni siquiera podemos salir de casa