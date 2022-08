Preocupación en el Mallorca por Amath y por Greif

No está siendo un verano fácil para Amath Ndiaye y Dominik Greif. Ambos jugadores afrontaban con energías renovadas esta pretemporada teniendo entre ceja y ceja la idea clara de demostrarle a Javier Aguirre que pueden tener sitio en su Mallorca. Las noticias eran más que positivas para los dos jugadores ya que comenzaban la pretemporada con el equipo sin problema alguno y dejando atrás las lesiones que les habían impedido estar con sus compañeros la pasada temporada. De hecho, ambos formaron parte de la lista de convocados facilitada por Javier Aguirre para viajar a Austria y llevar a cabo allí una de las partes más importantes de la pretemporada.

Sin embargo, las malas noticias le llegaron de primeras a un Greif que en la primera sesión de entrenamiento en tierras austríacas padecía una torcedura de tobillo que, en un principio, no parecía revestir gravedad y, de hecho, el guardameta pudo hacer portería de nuevo junto a sus compañeros. El problema para el jugador eslovaco no reside ahora en esa lesión si no en la misma lesión de espalda que arrastró durante la pasada temporada y que ahora ha vuelto a hacer acto de presencia frenando en seco el trabajo del portero eslovaco.

De hecho, un claro indicativo de que en el Mallorca existía preocupación por la situación de Dominik Greif fue el hecho de que se fichase a un guardameta contrastado como Rajkovic llamado a ser titular. Más preocupante es el caso de un Amath que se vio obligado también a parar en la pretemporada en Austria al reproducírsele las molestias del dedo meñique de su pie derecho.

Las molestias que padece el jugador bermellón se deben a la recaída de la infección que padece en ese dedo meñique y que ha hecho que el Mallorca empiece a contemplar alternativas. Según ha informado el diario Marca y también ha podido confirmar Deportes Cope Baleares la posible amputación de ese dedo meñique sería una de las opciones que se barajarían siendo esta medida, obviamente, la última que se adoptaría para hacer que el jugador pudiera dejar atrás una lesión que le está impidiendo rendir al nivel que él quisiera.