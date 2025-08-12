El portero del Mallorca, Leo Román, sobre el arranque ante el Barcelona: "El equipo está listo para competir"

No hay verano optimista en el mallorquinismo últimamente. A los problemas recurrentes en las campañas de abonados que provocan enojo en los aficionados (aunque no ha impedido un nuevo récord de abonados con más de 23.000), hay que unir la falta de fichajes y los problemas en la operación salida.

Si se le suma que en esa operación salida hay divorcios entre grada y jugadores, como los casos de Maffeo y Larin, el ambiente se ha notado un poco más enrarecido si cabe. Así se pudo comprobar en la extraña e incomprensible presentación del equipo del pasado sábado en el Ciutat de Palma ante el Hamburgo, con pitadas a Maffeo y Larin.

Una presentación en la que se dejó solo al entrenador Jagoba Arrasate para dirigirse a la afición. Sin discurso del presidente ausente, sin discurso del CEO de negocio, sin discurso del capitán a la afición. Al menos el preámbulo fue breve, que siempre se agradece, y en seguida rodó el balón, que era lo que más interesaba.

Y cuando el balón estuvo en juego, se vieron avances en este Mallorca que quiere construir Arrasate y al que le falta un central más y un extremo al menos, luego habrá que ver si salen Greif, Maffeo, Larin o Samú para traer más piezas.

La pretemporada ha venido tan marcada por los nombres propios que los árboles no dejan ver el bosque. ¿Tiene equipo o no para no pasar apuros? con sólo tres fichajes por ahora, cuatro si se suma a Salhi si finalmente se queda junto a los recién llegados Pablo Torre, Bergström, Mateo Joseph, se esperaba una "operación renove" que no se ha producido, pero que no se puede descartar en las casi tres semanas que faltan de mercado.

No tendría por qué haber tanto pesimismo porque si el año pasado no pasaron apuros y el grueso del equipo permanece, más algún retoque, si se tiene en cuenta que no se han perdido efectivos importantes, no tendría por qué haber tanto pesimismo.

El equipo respondía con su mejor test de pretemporada, ante un rival como el Hamburgo. No deja de ser un test, pero sí se vieron cosas interesantes. Una presión más intensa, al menos parece existir esa convicción de subir líneas y apretar tras pérdida. En la fase ofensiva se vieron transiciones que no se vieron durante toda la segunda vuelta de campeonato, con salida de balón buena en el método Arrasate, con transiciones rápidas. En ese sentido, el equipo ha mejorado con la llegada de Pablo Torre que le da al equipo lo que no tenía, clarividencia en tres cuartos. Su sociedad con Darder puede dar muy buenas tardes.

Con todo, lo mejor volvía a ser el portero Leo Román, demostrando por qué su renovación ha sido la mejor noticia de la primera plantilla del Mallorca este verano. El portero ibicenco tuvo acciones de gran mérito una vez más, un espectáculo.

Leo ha compartido sus sensaciones para afrontar el estreno ante el FC Barcelona: "contento, tomando buenas sensaciones, nos lo tomamos como un partido de liga y nos fuimos con buenas sensaciones. El equipo se encuentra en un punto listo para competir, se ha visto reconocible, valiente, supo defender y atacar cuando tocaba, es importante. Vamos a por todo el fin de semana".

Agradecido a la afición.-

En la entrevista concedida a COPE esta pretemporada, el portero se sinceraba y decía que nunca llegó a verse fuera del Mallorca aunque su renovación estaba muy difícil, y que siempre había sentido el cariño de la gente. Leo Román se ratifica tras escuchar los cánticos a sus buenas intervenciones: "me siento muy querido desde siempre. Siento que este año es mi momento para devolver ese cariño y por eso estoy aquí".