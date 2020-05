La plantilla y cuerpo técnico del Palma Futsal dan negativo en la prueba del COVID19

Si Mallorca, como todo parece indicar, pasa a la Fase 2 del plan de desescalada, el Palma Futsal no va a tener problema alguno para poder regresar, por fin, a la pista de un pabellón para poder entrenarse en la superficie en la que suele jugar sus encuentros de liga. Lo podrá hacer porque tanto jugadores como integrantes del cuerpo técnico han dado negativo en las pruebas del COVID19 a las que se sometió la plantilla del club mallorquín durante el pasado jueves. Así lo ha comunicado el propio Palma Futsal a través de las redes sociales.

Ese requisito era el principal para poder entrenar el equipo en el pabellón para comenzar así a preparar de manera precisa la disputa del ‘play off’ exprés que se va a jugar en una fecha todavía por determinar. “Lo tenemos que tener todo preparado y organizado para que la vuelta sea lo más seguro posible para que podamos volver poco a poco a la normalidad. Es mejor prevenir y así podemos evitar más contagio y estar más tranquilos al estar con la familia. Los tests nos darán seguridad. Me parece muy bien que tengamos acompañamiento a largo plazo y que no sea solamente un test ahora y ya está. Hay que seguirlo de cerca para que cuando llegue la competición todo vaya bien y no tengamos casos de contagio”, explicaba Diego Nunes, jugador del Palma tras haber pasado el test.

Una vez pasadas las pruebas y confirmado que no hay negativo alguno en el equipo, está previsto el regreso a los entrenamientos en pista para el Palma Futsal el lunes aunque no va a ser en Son Moix sino en el pabellón de Son Rapinya ya que Son Moix sigue dando cobijo a los sin techo y lo seguirá haciendo hasta que finalice el estado de alarma