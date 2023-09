Dicen que nadie se muere, que simplemente se va a otro lado, otra dimensión si se quiere. Es esta una garantía y consuelo de no llegar a perder nunca a Pepe Domingo Castaño, por si hubiera alguna duda de que aquí, en este mundo terrenal, físico, lo que conocemos, se le fuera a olvidar alguna vez.

Miren, creo que a Pepe Domingo no le va a olvidar nadie que le haya tratado, pero las personas pasamos y a medida que vamos pasando a otro plano y vamos desapareciendo de este mundo físico las diferentes generaciones, se va alejando el recuerdo de un tiempo, de unas personas. Si desaparecen los familiares y amigos de alguien, es ley de vida que se vaya diluyendo el recuerdo de una persona por muy impactante que haya sido en su tiempo.Siempre quedan las obras.

Las obras de un pintor, un arquitecto, un músico, un escritor, un escultor, qué sé yo, tantas cosas, permanecen. Queda el legado para siempre. Hasta las hazañas o desastres militares quedan en las páginas de historia pues son los hilos que tejen la historia, construcción, destrucción o equilibrios de naciones. No queda una obra física tan clara en quienes han hecho de la comunicación oral un arte. Lo que queda es el impacto miles de personas, eso que no se paga con dinero como decía Pepe Domingo Castaño, el cariño de la gente, la capacidad de repartir felicidad que decía el maestro y leyenda, por más que torciera el gesto escondiendo una intimísima satisfacción al escuchar esos calificativos. Porque como decía él, Pepe Domingo quería que le quisieran. Y en sus últimos tiempos lo decía más abiertamente que nunca.

Pepe Domingo no estaba para irse, todos quienes convivían con él lo certifican con su terrible desconsuelo tras conocer la noticia. En la radio le esperaban cada semana para grabar alguna de sus menciones o para presentar algún Tiempo de Juego de los muchos que llenan las ondas de España en tantas tardes noches de fútbol que tenemos ahora. Estaba en plena forma. Lo decía el mismo Carlos Herrera, no le tocaba. De ahí el shock que ha noqueado, nos ha noqueado, a quienes formamos parte de la familia de Cope pero en general de la familia de la radio. Una familia que como todas puede tener desavenencias, desencuentros, que encaja deseos, ilusiones, ambiciones, celos, desencuentros y encuentros, egos inmensos y otros mucho más atemperados en la vocación de servir. Como todas las profesiones, en la comunicación existe todo eso, pero al final siempre prevalece el nexo de unión, el amor a la radio. En ese mundo de egos, Pepe Domingo era la estrella más querida, lo decía Iñaki Gabilondo en el Tiempo de Juegon in memoriam de más de 13 horas que arrancaba ayer a las 12h.

Sólo había una forma de consolarse ayer, era escuchar la radio. Sólo había una forma de estar cerca de Pepe Domingo ayer, era escuchar la radio y ese Tiempo de Juego in memoriam con Heri Frade y José Luis Corrochano con todo el equipo. Son tan buenos que serían capaces de contar hasta su propio nacimiento con un inalámbrico. Todo fue una sinfonía de emociones durante un día durísimo e inolvidable en la radio combinando sabores del fútbol y el sinsabor de la pérdida. Manolo Lama consiguió que el Real Madrid-Real Sociedad sonara como si Pepe estuviera en el estudio. Eso sólo lo hace otro genio como Manolo.

Ese mismo medio, la radio, al que le debo todo fue gracias a Dios el que me dio la noticia. No hubiera soportado que fuera de otra manera. No quiero que ningún algoritmo me cuente esto, quiero que un compañero, una voz, un ser humano me lo cuente. En tiempos de alertas en los teléfonos, de redes sociales que te informan de lo que quieres saber y hasta de lo que no quieres saber, tenía que ser la radio. Como siempre. Era Antonio Herráiz quien a las 8h de la mañana del domingo contaba con templanza, entereza pero también sensibilidad que el maestro se nos había ido. Cuando aún estaba recuperándome, ordenando los pensamientos y tratando de entender lo que no se podía entender, escuchaba a Manolo Lama, quien nos hizo llorar y reír al mismo tiempo, algo tan solo al alcance de elegidos, y a Juanma Castaño, con un cariño y cercanía increíbles, explicar lo inexplicable.

Pepe Domingo Castaño se sentía joven haciendo radio, nunca quiso apartarse (aunque lo repitiera cada año) de este medio ni de sus creaciones puclicitarias elevadas a la categoría de arte. Era un joven de 80 años, y así vivía todo, su trato con la familia de la radio, sus risas y sus enfados. Se sentía vivo y tenía claro que no quería pasarlo mal nunca, quizá lo único bueno de esta marcha inesperada ha sido eso, que no ha habido dolor ni sufrir por no poder hacer lo que le gusta. Encima se iba antes de empezar un domingo de fútbol. Porque como quiere que le quieran, sabía que el domingo sería un tributo constante hacia su persona y su carrera.

Para mantenerse en plena forma año tras año necesitaba sentir ese vértigo del micrófono. Quien le pierde el respeto al micrófono no puede seguir en este oficio. Fue lo que más me impresionó cuando le conocí hace ya bastantes años. Estábamos en la otra casa, en la SER, y fue en una de esas ocasiones en las que pude sentarme con ese grupo de compañeros en el que estaba Pepe Domingo en una tarde verano previa al inicio de la liga. Y Pepe Domingo decía que estaba con nerviosa ilusión por el inicio liguero, que a ver cómo iba la nueva temporada. Yo decía, si este gigante que lo ha hecho todo, que lleva toda una vida tiene ese vértigo, cómo vamos los demás a tomarnos a la ligera ponernos delante del micrófono. Nunca lo había hecho, pero después de aquella conversación mucho menos.

Pepe Domingo veía la radio de una manera que a mí me enamora, como algo artesanal. En tiempos complejos, de estudios de mercado, en esta era digital, Pepe Domingo es la radio creada por una persona para otra persona. es notas escritas a mano, es ponerse en el lugar del otro, pensar en quien le está escuchando, en qué estará haciendo, en qué le gustaría escuchar.

Pero sobre todo dominó el arte de la persuasión. Se imaginó cosas que nadie podía imaginarse para animar un programa y sobre todo para anunciar algo. Porque Pepe Domingo ha anunciado de todo, y no sólo te hacía admirar ese producto aunque no tenga nada que ver contigo, sino convertía en diversión cada anuncio, así que como dice Paco González, su pareja radiofónica (el mejor tándem de los últimos 30 años), podía resultar más divertida la publicidad que el propio fútbol.

La gran victoria de Pepe Domingo Castaño es no sólo trascender al deporte como comunicador, y es también que ayer los programas deportivos de radio en España empezaran glosando su figura o que hoy Marca dedique la portada a la victoria de Carlos Sáiz al estilo Pepe : "el la emoción, el del del espectáculo, el del sonido incomparable, el único, el inigualable..." La victoria de Pepe Domingo es que en el minuto de silencio de un campo de fútbol alguien grite "¡hola,hola!" o "Pepe, un purito", y es el cariño de toda la gente, de todos los oyentes. Pepe, puedes irte tranquilo porque tienes el cariño de la gente.

Los genios de la comunicación tan carismáticos como Pepe Domingo quedan en la memoria colectiva de todos, la gente pide un purito, una coronita, una stihl, unas pipas facundo y qué se yo, tantas y tantas cosas; pero, como queda dicho, los recuerdos se debilitan con el paso del tiempo. La certeza que tenemos de que a Pepe no se le olvidará está directamente vinculado a la permanencia de la radio. Mientras haya radio estará presente Pepe Domingo Castaño porque Pepe es el corazón de la radio.

