El peor rival en el peor momento, el reto del RCD Mallorca ante el Real Madrid

Tiene la suerte de que los rivales no han sumado, las derrotas de Alavés y Cádiz dejan el descenso a la misma distancia de dos puntos, tampoco el Granada sumó. Hoy juega el RCD Mallorca ante el Real Madrid sabiendo que la posible derrota no le mete en descenso, pero también pensando que tiene una oportunidad de sumar por muy difícil que parezca.

Llega el peor rival posible, el líder, en el peor momento para los bermellones tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, una racha que para el técnico Luis García es injusta con los méritos del equipo, ya que de los cuatro, él advierte que en tres su equipo mereció sumar. Perdieron ante Valencia, Betis, Real Sociedad y Celta. No parece el mejor día para cerrar la sangría de goles en contra, 18 en lo que va de 2022. Considera que no es imposible ganar al equipo de Ancelotti por muy difícil que parezca.

El técnico podría dar entrada a Iddrisu Baba como titular, sería la primera vez que el ghanés juega de inicio tras lesionarse en la Copa de África en Enero. Ha jugado un par de ratitos en las últimas dos jornadas. Necesita mayor vigor en medio campo donde el equipo no ha brillado en demasía. De hecho, en la última jornada en Balaídos, el técnico decidió cambiar el sistema y pasar a defensa de tres y tratar de reforzar el centro del campo. No consiguió el objetivo de fortalecerse porque el equipo fue muy vulnerable. Y en la segunda parte volvió al 4-4-2.

La duda para hoy es si mantendrá el 4-4-2 con Muriqi y Ángel en punta o bien apostará por un 4-2-3-1, y en ese caso si Kubo será banda derecha como es habitual o bien por el medio tras Muriqi, para dejar a Giovanni en la derecha en un intento por hacer el equipo algo menos liviano.

El RCD Mallorca no gana en casa desde hace un mes, ante el Athletic y hace tres meses que no deja la puerta a cero, desde el 0-0 ante el Celta en aquel vendaval de partido. No será fácil que consiga ninguno de estos dos objetivos ante el líder y el equipo más goleador.

Queda la duda de cómo se tomarán los blancos un partido que llega entre las emociones de la Champions y el clásico del fin de semana contra el Barcelona. No es probable que Ancelotti haga muchos cambios, de hecho no ve a ninguno de sus jugadores cansado o con necesidad de descanso, según dijo ayer.

Sobre qué partido plantea, el técnico Luis García Plaza decía que "es capaz de dominarte y cuando tú le dominas tiene una velocidad y la calidad tremendas para salir, por eso es el líder de la liga. Además lo que hablo de los estados mentales, sabe sufrir. En los partidos hay un 70% es táctica y el resto es mental, los que saben pasar esas situaciones. A nosotros eso nos falla un poco, saber sufrir en los malos y aprovechar los buenos momentos. Es verdad que llevamos cuatro derrotas pero mi sensación es que tres deberían haber sido empates. Hay que saber jugar esos momentos difíciles y no dejarlo escapar".

El técnico admite que no le gustó su equipo en los últimos minutos contra la Real Sociedad, que provocaron las primeras protestas de los aficionados contra el equipo: "no me gustaron esos últimos 10 minutos, no llegábamos la Real tenía mucho la pelota y el equipo bajó un poco los brazos. Pero al público al revés sólo agradecerle. Es muy importante, saben que vamos a sufrir pero no sólo ante el Real Madrid, también cuando vengan Alavés, Granada y Rayo que vienen. Porque los jugadores notan mucho su aliento. Al equipo le pido que vaya tope, que piense que puede ganar y sigamos el plan del partido. Habrá momentos duros pero cuando tengamos el momento de ir a por ellos pues hacerlo".

El encuentro lo ofrece como siempre el Tiempo de Juego de la cadena Cope. Hoy desde las 20:30h aquí.