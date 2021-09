El peor resultado para el RCD Mallorca en lo que llevamos de Siglo XXI y en los últimos 33 años. El 6-1 sufrido por el Mallorca duele y mucho porque perder se tenía asumido que se iba a perder, hoy las diferencias son abismales, pero no de esa manera. El propio entrenador Luis García, que arriesgó mucho en la alineación pensando en la semana de tres partidos y el duelo contra Osasuna, se mostró contrariado por el mal juego de su equipo en lo defensivo, un chollo para los blancos.

Si Isco no hubiera marcado el sexto gol de la noche, hubiera igualado en tantos encajados en el Bernabéu con la última visita, hace ocho años, fue un 5-2. Pero el sexto gol condena a los bermellones a ese castigo numérico de ser la peor goleada encajada por el Mallorca en el siglo XXI.

Para retrotraerse a un partido parecido hay que irse a 1988 cuando el Mallorca de Serra Ferrer perdía por 7-0 en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid.Fue un 7 de Febrero con Menotti en el banquillo colchonero. El técnico Luis García se mostraba muy contrariado pero tratando de pasar página porque no hay tiempo de lamentaciones.

El madrileño asume que "el primero que ha estado mal he sido yo, no hemos estado a la altura. Lo hemos hablado ahí, les he dicho que esto no nos desvíe de lo que estamos haciendo hasta ahora. Un desastre, el primero el entrenador, y a partir de ahí llevamos ocho puntos, sabíamos que podíamos perder pero no de la manera que hemos perdido. Tenemos que recuperarnos, el domingo tenemos otro partido ahí. Sabíamos que llegarían momentos duros. Nos han metido seis, pues que vas a hacer, agachar la cabeza, trabajar y levantarnos".

¿Qué le dice a Gayà?

Si un jugador estaba en boca de todos era el central de Manacor Josep Gayà. Era el debut del defensa del Mallorca B en primera división y nada menos que en el Santiago Bernabéu. A los dos minutos un mal control y resbalón dejaba en bandeja el balón a Benzema que marcaba el primero de la noche. Una pesadilla que puede hundir a cualquiera. El canterano siguió adelante lo más concentrado posible, recibió indicaciones y gritos de sus compañeros para que estuviera atento y no desfalleciera ni se despistara. Pero es cierto que todo el equipo se convirtió en un flan a partir de ese error y temprano gol. Poco a poco el equipo fue atacando mejor al tener la pelota y dar sustos al Real Madrid.

Pero después de lo ocurrido, ¿qué le dice el técnico a su jugador? "Pues darle las gracias" empezaba diciendo Luis García. "Por jugar, por intentarlo, no es fácil para él que a los dos minutos le pase lo que le ha pasado. He cambiado a tres y quería jugar con Brian de central al final. Un chaval que ha debutado y que siempre lo tendrá grabado, estamos en cuadro atrás y no tenemos más, no recuperamos a nadie hasta el día del Levante yo creo. Hay que darle confianza a todo el mundo",